عبد الله المناعي: المرأة الإماراتية نموذج في الطموح والإبداع والعطاء

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات أن المرأة الإماراتية أثبتت للعالم قدرتها على المنافسة وتحقيق الإنجازات الاستثنائية، حتى غدت نموذجاً في الطموح والإبداع والعطاء بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، التي قدمت للمرأة الإماراتية كل الدعم لتصبح شريكاً للرجل في مسيرة التنمية الشاملة للوطن، وجزءاً فاعلاً ومؤثراً في الخطط والاستراتيجيات التنموية ورسم ملامح المستقبل واستشرافه والمحافظة على المكتسبات المحققة، مشيراً إلى أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز بإنجازات «ابنة الإمارات»، وتقديراً لدورها الحيوي ومساهمتها المتميزة في نهضة دولة الإمارات وتقدمها المستدام.

وأشار المناعي إلى أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة أصبحت محط أنظار العالم في مجال تمكين المرأة، إذ تصدرت الإمارات المراتب الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة، وتقليص الفجوة بين الجنسين، مؤكداً أن الجهود الكبيرة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، في دعم المرأة وتبني سموها لخطط العمل والاستراتيجيات الوطنية لتمكينها وريادتها شكل عاملاً رئيسياً في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية على مستوى العالم حتى وصلت لأعلى درجات التميز والنجاح في مختلف المجالات، ويمثل الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية هذا العام تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام» تجسيداً حقيقياً لاستدامة نهج دولة الإمارات ورؤيتها الاستشرافية في مواصلة دعم المرأة وتعزيز الصورة المشرفة لإنجازات ونجاحات المرأة الإماراتية، وترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً.

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