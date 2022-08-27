سعود المزروعي: المرأة الإماراتية سطرت بإنجازاتها قصص نجاح عالمية ملهمة

المصدر: الشارقة - البيان

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قال سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي: إن المرأة الإماراتية سطرت بإنجازاتها الاستثنائية وعطائها وجهودها المميزة قصص نجاح عالمية ملهمة في كافة مجالات وميادين العمل وضربت مثالاً مشرفاً في تحمل المسؤوليات بكل كفاءة واقتدار، وهو ثمرة النهج المستدام للقيادة الرشيدة التي راهنت على المرأة الإماراتية وأولتها الاهتمام الكبير، دافعة بمسيرتها للأمام، مؤمنة بقدراتها وطاقاتها الخلاقة والمبدعة، لتتجاوز بفضل دعم القيادة الرشيدة والثقة التي أولتها لها، مرحلة التمكين إلى مرحلة المشاركة الفعالة والمؤثرة في مسيرة البناء وصناعة المستقبل المزدهر.

وأضاف المزروعي: إننا في يوم المرأة الإماراتية نحتفل بالنموذج الرائد الذي تكرسه دولة الإمارات على صعيد دعم المرأة وترسيخ دورها المحوري في عملية التنمية المستدامة، وتعزيز مشاركتها المؤثرة والفعالة في خدمة الوطن وصون مكتسباته، في ظل متابعة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، والتي تسعى دائماً إلى أن تكون المرأة الإماراتية رائدة في حياتها الاجتماعية والمهنية، حيث قدمت سموها كل الدعم لابنة الإمارات وأتاحت العديد من الفرص ووفرت لها كافة السبل لصقل قدراتها ومواهبها ومهاراتها، حيث أسهم هذا الدعم المتواصل في توجيهها والارتقاء بمكانتها في المجتمع والعالم.

وتابع المزروعي بالقول: نحرص في هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة على تهيئة بيئة عمل إيجابية وداعمة لإنتاجية المرأة كشريك أساسي في التنمية الشاملة المستدامة.

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