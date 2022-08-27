سيف المدفع: فخر واعتزاز بعطاءات ابنة الإمارات وإنجازاتها التاريخية

المصدر: الشارقة - البيان

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قال سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: إن يوم المرأة الإماراتية هو يوم فخر واعتزاز بعطاءات ابنة الإمارات والإنجازات التاريخية التي حققتها على المستوى المحلي والعالمي، وتقديراً لدورها البناء وإسهاماتها الكبيرة في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، في ظل الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة، والتي جعلت من تنمية المرأة الإماراتية وتطويرها ركيزة أساسية في المساهمة في بناء الدولة والعمل على تقدمها وازدهارها، استمراراً لنهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بدور وبقدرات المرأة الإماراتية في تأسيس بنيان الدولة، وتعزيز دورها الوطني وحضورها المؤثر في كافة المجالات.

وأضاف المدفع: إن هذه المناسبة تأتي سنوياً لتعكس الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي استشرفت المستقبل واستهلّت مسيرة البناء بتمكين المرأة حتى باتت اليوم عنصراً أساسياً في نهضة المجتمع ولتنطلق بقوة وثبات نحو خمسين عاماً جديدة ملأى بالطموح والعزيمة والإرادة وتحقيق الآمال والأحلام، بفضل الجهود الرائدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، التي قدمت لابنة الإمارات كل مقومات الدعم والتمكين ليكنَّ شريكات فاعلات في منظومة التنمية المستدامة واستئناف مسيرة البناء والازدهار، وبناء المستقبل المشرق لدولة الإمارات، معرباً عن تقديره للمرأة الإماراتية رمز العطاء وأيقونة التميز والريادة التي أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية بكفاءة وفاعلية، وتحقيق النجاحات الاستثنائية في جميع مجالات العمل.

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