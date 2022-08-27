محمد الحسيني: المرأة مساهم رئيسي في تنمية الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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قال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «أصبحت المرأة الإماراتية محط أنظار العالم بعد تفوقها بمختلف الصعد وفي الميادين كافة، واستطاعت أن تكون مساهماً رئيسياً في دفع عجلة التنمية وتحقيق التقدم والازدهار في جميع القطاعات وعلى المستويات كافة، بفضل الدعم الكبير اللامحدود الذي أولته قيادتنا الرشيدة لتمكين المرأة، والذي امتد ما يزيد على خمسين عاماً».

وأثبتت المرأة الإماراتية كفاءتها وجدارتها في شتى المجالات. وتواصل اليوم، يداً بيد مع الرجل، في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وتحقيق ريادتها خلال الخمسين عاماً المقبلة، وتأسيس جيلٍ واعد ومثقف يصنع المستقبل المشرق لدولتنا.

وأضاف معاليه: «نقف اليوم احتراماً للنهج الرائد الذي تنتهجه دولة الإمارات في دعم المرأة الإماراتية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبفضل الجهود الكبيرة والدعم السخي لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي تسعى دائماً إلى تعزيز إمكانات المرأة الإماراتية، ووصولها لمكانة متميزة في مختلف الميادين المحلية والعالمية».

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