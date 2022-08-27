غرفة أبوظبي: المرأة الإماراتية نموذج مشرف للطموح

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن المرأة الإماراتية استطاعت أن تحقق حضوراً مشرفاً في العديد من القطاعات محلياً وإقليمياً ودولياً، وقدمت نموذجاً رائداً لتكون مصدر إلهام للأجيال القادمة متسلّحةً بإمكاناتٍ وكفاءاتٍ معرفيةٍ لمتابعة مسيرة الريادة والتقدم والمشاركة في تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 الرامية لتعزيز مكانة دولة الإمارات لتكون الأفضل في العالم.

وأضاف المهيري: «نحرص في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على توفير بيئة داعمة للمرأة الإماراتية لتمكينها من لعب دور فاعل في تحقيق أهداف استراتيجيتنا، وتحفيزها لمواصلة تحقيق طموحاتها واستكشاف إمكاناتها لتبقى دائماً سنداً لهذا البلد وجزءاً مهماً من المنظومة الاقتصادية التي جعلت من دولة الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال».

وأعرب المهيري عن شكره وتقديره لرائدة نهضة المرأة في الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على الدعم اللامحدود الذي قدمته سموها للمرأة الإماراتية وإسهاماتها الجوهرية في سبيل إعلاء شأنها لتصبح مثالاً يحتذى في العمل الوطني الفعال وشريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

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