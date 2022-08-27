محمد السويدي:المرأة الإماراتية شريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أفاد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية «أن المرأة الإماراتية حققت العديد من الإنجازات الاستثنائية، واستطاعت أن تخطو خطوات تاريخية مشرّفة في مختلف المجالات حتى أصبحت اليوم شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات».

وأضاف السويدي، إن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وفّرت للمرأة الإماراتية جميع المقومات لتكون عنصراً فاعلاً في تقدم المجتمع الإماراتي ونهضته، مشيراً إلى الدور الريادي الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» ودعمها اللامحدود للمرأة الإماراتية خلال مسيرة نصف قرن زاخرة بالإنجازات العالمية، لتنطلق نحو خمسين عاماً جديدة مليئة بالطموح والعزيمة والعطاء.

وختم السويدي«إننا نتطلع قدماً إلى مواصلة مسيرة دعم المرأة الإماراتية وتمكينها من تحقيق أهدافها وتطلعاتها ودورها المؤثر في التنمية المستدامة، وفتح آفاق واسعة أمام الكفاءات المواطنة وإعطائهن الفرص المستقبلية الواعدة، بما يضمن تحقيق المزيد من الإنجازات ويساهم في إعلاء ورفعة الوطن وتقدمة وازدهاره».

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