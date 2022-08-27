مجموعة «بيس» تضخ 100 مليون درهم استثمارات في ذراعها التعليمية بالإمارات

المصدر: عجمان – البيان

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أعلنت مجموعة «بيس» الإماراتية عن ضخها 100 مليون درهم استثمارات جديدة في ذراعها التعليمية بدولة الإمارات بافتتاح مدرسة بيس الإبداع البريطانية الفرع الرابع لمنهج الإبداع البريطاني في عجمان.

وتثبت المجموعة، وهي إحدى المؤسسات الرائدة في دولة الإمارات، مراراً وتكراراً التزامها برؤية دولة الإمارات وقادتها العظماء عن طريق تحقيق إنجازات نوعية في مجال العلوم والتعليم، حيث تطمح إلى إنشاء المزيد من المؤسسات التعليمية الحديثة استجابة لطلب أولياء الأمور بسبب السمعة التي اكتسبتها مدارس المجموعة بمرور الوقت.

وأكدت مجموعة بيس في لقاء صحافي حضره عبد اللطيف إبراهيم، ومحمد شفا إبراهيم، وأمين إبراهيم، وعبدالله إبراهيم، وسلمان إبراهيم، عاصف محمد المديرون بالمجموعة وكيث مارش المدير الأكاديمي، على تقديم تعليم بريطاني قائم على جوهر قيمة التعليم بأسعار تفضيلية، لدينا حرم مدرسي على أحدث طراز ومرافق تخلق أجواء بيئة تعليمية ثرية يستوعب ما يقرب من ثلاثة آلاف طالب، تقدم مدرسة بيس للإبداع البريطانية منهاج الصفوف الابتدائية ورياض الأطفال لإنجلترا ويلز في سياق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتشمل اللغة العربية والدراسات الإسلامية والدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية للعرب وغير العرب وفقاً للمعايير المقررة.

وقال سلمان إبراهيم، مدير مجموعة بيس: «تقدم المجموعة تعليماً عالي الجودة مع أحدث التقنيات والتطورات في التعليم كالفصول الدراسية الرقمية والمختبرات الآلية واستوديوهات التعليم الإلكتروني ومراكز الابتكار إلى جانب المرافق الرياضية والقاعات متعددة الاستخدامات التي تقدم تعليماً عالي الجودة ضمن رسوم دراسية ميسورة التكلفة مع وجود أكثر من 23000 طالب ضمن 18 مؤسسة تعليمية في كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت والهند».

وتأسست المجموعة تحت طائلة من الفكر القيادي للمغفور له الدكتور إبراهيم حاجي، رحمه الله. تأسست المجموعة عام 1991 باسم PA Educational Trust، وينصب تركيز المجموعة على تقديم خدمات تعليمية تهدف إلى تنمية المواهب وتحفيز الإبداع ومساعدة الطلاب والطالبات في بيئة تعليمية فعّالة تشجع على التميز والتنوع.

ومجموعة بيس هي عبارة عن مجموعة استثمارية تعليمية تساهم في تشكيل مستقبل أكثر من 25000 طالب عبر شبكتنا من 55 جنسية، مع أكثر من 2500 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويقع الفرع الجديد بيس الإبداع البريطانية في شارع الشيخ عمار بن حميد، خلف سيتي لايف مول بجوار المدرسة الهندية العالمية DPS عجمان.

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