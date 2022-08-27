راشد الأنصاري: المرأة الإماراتية نموذج يُحتذى به في العزيمة والتفاني

المصدر: دبي - البيان

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قال راشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي «الأنصاري للصرافة»: «يمثل يوم المرأة الإماراتية الذي يقام هذا العام تحت شعار واقع ملهم.. مستقبل مستدام احتفاءً بمكانتها وتقديراً لدورها الفاعل في نماء الوطن وازدهاره، إذ باتت المرأة الإماراتية نموذجاً يُحتذى به في العزيمة والتفاني، وحققت مكاسب وإنجازاتٍ متميزة، وعززت إسهاماتها في مسيرة التنمية ضمن جميع القطاعات، وغدت مدعاة فخرٍ تتباهى بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولا تتوانى المرأة الإماراتية عن ترك بصمتها في مختلف المجالات، إذ يشهد قطاع التكنولوجيا في الدولة تنامي حضور ومشاركة الكفاءات النسائية الوطنية، التي تسهم اليوم بشكل مؤثر في تطور القطاع ما يعكس المكانة المرموقة التي حققتها المرأة الإماراتية في مجال التكنولوجيا، وقصص النجاح التي سطرتها في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه قيادتنا الرشيدة لتمكين المرأة الإماراتية، واستراتيجيات دولة الإمارات لتطوير البنية التحتية الرقمية وبناء الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار، ووفاءً للنهج الذي أرساه المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه.

كما نفخر بأن تشكل النساء أكثر من 95% من القوى العاملة الإماراتية في الأنصاري للصرافة، إذ تتبنى الشركة منهجيات تمكِّن المرأة وتتيح لها الفرص للنمو والتطور، وتدعم إسهامها وتعزز تميزها في مختلف الأدوار التي تتولاها والمسؤوليات التي تؤتمن بها».

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