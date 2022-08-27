غرفة الشارقة: جهود المرأة الإماراتية تدعم المسيرة التنموية للإمارات

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن هذا اليوم يمثل فرصة سنوية لاستذكار جهود المرأة الإماراتية وإسهاماتها في رفد المسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات، كما يعد تتويجاً لعطائها وتكريماً وتقديراً لإنجازاتها التي تركت بصمة واضحة في كافة المجالات، فأثبتت بكل جدارة قدرتها على التميز في العمل وتبوؤ المناصب القيادية، لتكون ابنة الإمارات بفضل ما حظيت به من دعم ورعاية من قيادتنا الرشيدة ومجتمعها سبباً لتقدم وطنها واستمرار نهضته.

وأشاد عبد الله سلطان العويس، بالرعاية الكريمة التي تحظى بها المرأة الإماراتية من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وجهودها الرائدة التي أثمرت عن إنجازات نسائية تباهي دولة الإمارات بها العالم في المجالات كافة.

وأكد العويس، أن غرفة الشارقة تولي اهتماماً كبيراً وتسعى دائماً لرفع كفاءة مواردها البشرية من الموظفات اللاتي يتبوأن النسبة العليا من المراكز القيادية في الغرفة إلى جانب توفير الدعم للمرأة الإماراتية في الميدان الاقتصادي الذي حققت فيه حضوراً متميزاً، وكانت لها بصمتها الفريدة في قطاع الأعمال في الشارقة الأمر الذي مكنها من تبوؤ مرتبة ريادية على مستوى المنطقة، وأثبتت أنها ركن أساسي وشريك فاعل في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

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