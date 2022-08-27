مبادرة لتكريم كبار المواطنين في يوم المرأة الإماراتية

المصدر: دبي- البيان

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نظمت شركتا كنوز المعرفة للتدريب والتطوير الإداري وماجيك نايتس لتنظيم الحفلات والمؤتمرات احتفالية خاصة بيوم المرأة الإماراتية تضمنت جلسة حوارية وزيارة لكبار المواطنين بالتعاون مع مركز إسعاد لكبار المواطنين التابع لهيئة الصحة بدبي، وذلك لإدخال البهجة في قلوبهم في هذا اليوم العظيم.

وقامت كل من آمنة يحيى المدير التنفيذي لشركة كنوز المعرفة للتدريب والتطوير الإداري، والمدير التنفيذي لشركة ماجيك نايتس لتنظيم الحفلات والمؤتمرات، وليندا بينالال المدير التنفيذي للعلامة التجارية أنوسنت تاتش باريس وشركة LMB للاستثمارات والمشاريع بتوزيع الهدايا على كبار الموطنين ونشروا الفرحة في ما بينهم وسط أجواء رائعة، وذلك تأكيداً لدور الشركات في المسؤولية المجتمعية وخاصة في ما يتعلق بفئة كبار المواطنين.

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