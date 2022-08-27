سلطان بن مجرن: ترسيخ حضور المرأة الإماراتية في القطاع العقاري

المصدر: دبي ـ البيان

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قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يسرّنا بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أن نتوجه بأسمى معاني التقدير إلى كلّ امرأة في هذا الوطن نظير الإسهامات والإنجازات التي حقّقتها، والتي باتت تشكّل علامة فارقة في مسيرة نساء الإمارات الحافلة بالعطاء والشراكة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة لدولة الإمارات بكل اقتدار، ولم يكن ذلك ليحدث لولا القيادة الرشيدة التي وضعت المرأة الإماراتية محور اهتمامها، وسعت منذ البداية إلى ترسيخ سياسات التمكين، وتمهيد الطريق لهنّ في مختلف قطاعات ومجالات العلم والعمل.

ولطالما التزمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بهذا النهج، وعملت على ترسيخ وتعزيز حضور المرأة الإماراتية في القطاع العقاري سواء في مراكز صنع القرار أو حتى في المجال العقاري، ونؤكد مواصلتنا العمل على ذلك، انطلاقاً من إيماننا أن المرأة شريك حقيقي ومقتدر، وسيكون لها إسهامات فاعلة في تحقيق استراتيجيتنا وأهدافنا للمرحلة المقبلة».

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