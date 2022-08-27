نظمت العديد من الفعاليات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها تمكنت على مدى السنوات الماضية من تحقيق معايير التوازن بين الجنسين في هيكلها الوظيفي، مشيرة إلى أن النساء يشكلن نسبة كبيرة تتخطى 50 % من فريق عمل الهيئة.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام: «نجحت الهيئة منذ انطلاق أعمالها في تكوين فريق عمل يتميز بالكفاءة والمهنية العالية، ونفخر بالدور الهام الذي قام به العنصر النسائي وخصوصاً المواطنات في مسيرة نجاح الهيئة على مدى نحو خمس سنوات، خصوصاً وأن لدينا مجموعة متميزة من الموظفات في جميع التخصصات، وبكافة المستويات الوظيفية».

وبهذه المناسبة توجه سعادته بالتهنئة للمرأة الإماراتية التي حققت نجاحات كبيرة في كافة المجالات، وأصبحت مثالاً يحتذى به في أداء مهامها بأعلى مستويات الكفاءة، والقيام بدورٍ محوري في دعم مسيرة التطور والبناء، وأثبتت قدرتها الفائقة على تحمل المسؤولية تجاه وطنها ومجتمعها.

وقال خالد البستاني خلال المنتدى النسائي السنوي الذي نظمته الهيئة الاتحادية للضرائب بهذه المناسبة لموظفات الهيئة: «يأتي احتفال المرأة الإماراتية لعام 2022 تحت شعار»واقع ملهم.. مستقبل مستدام «، تأكيداً للإنجازات المبهرة التي حققتها المرأة، وأهمية الحفاظ على مكتسباتها التي تحققت بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة، مما يشكل حافزاً لتمكينها من تقديم المزيد من العطاء للمساهمة الفعالة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، فالمرأة هي الركيزة الأساسية للوطن، وتثبت يوماً بعد يوم كفاءتها وتميزها فيما تقوم به من مهام».

وأكد البستاني أن الهيئة ستواصل تطبيق سياساتها للمحافظة على تحقيق التوازن الوظيفي بين الجنسين للمساهمة في بناء مُستقبل مُستدام للمرأة الإماراتية بما يتوافق مع مبادئ دولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاماً المقبلة، ومحددات المنهجية الجديدة للعمل الحكومي، لمواصلة مسيرة التنمية الوطنية.

وأضاف البستاني: «كبقية المجالات التي نجحت وتميزت فيها المرأة الإماراتية؛ تمكنت من القيام بدور محوري في تطوير العمل الضريبي خلال السنوات الماضية، وقد حرصت الهيئة الاتحادية للضرائب على انتهاج استراتيجية شاملة لإدارة كفاءاتها البشرية بإعطاء الأولوية لتوسيع قاعدة الكوادر الضريبية الوطنية التي تتميز بارتفاع مستوى الوعي والقابلية للتطور المهني المستمر، لجذب المواطنين للعمل في هذا القطاع الاستراتيجي الواعد، ونجحت هذه الاستراتيجية في تسجيل معدلات نمو متواصلة في نسبة التوطين في الهيئة، كما نجحت في تلبية معايير التوازن بين الجنسين في الهيكل الوظيفي للهيئة، حيث تشكل المواطنات نسبة كبيرة في الهيكل الوظيفي، وخصوصاً في الوظائف القيادية الفعالة بالهيئة».

وقامت اللجنة النسائية بالهيئة الاتحادية للضرائب بتنظيم العديد من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية بمشاركة عدد كبير من موظفات الهيئة؛ من بينها المنتدى النسائي السنوي، وجلسة حوارية نظمتها اللجنة حول «حوار الأجيال نساء رائدات» تحدثت خلالها حصة تهلُك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، وسارة فلكناز عضو المجلس الوطني الاتحادي، وأدارتها أمل السهلاوي رئيس اللجنة النسائية في الهيئة، كما نظمت جلسة شعرية حول الشعر المسرحي شاركت فيها الشاعرة والباحثة الإماراتية الدكتورة عفراء عتيق نائب رئيس جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ.

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