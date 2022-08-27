«بلومبرغ»: «إمباني» الأغنى في آسيا هو مُشتري أغلى فيلا في دبي

المصدر: (دبي- سيد صالح)

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كشفت وكالة «بلومبرغ» أن مجموعة «ريلاينس اندستريز» الهندية، المملوكة لرجل الأعمال الهندي الشهير، موكيش إمباني، أغنى رجل في آسيا، هي المشتري الغامض لأغلى فيلا في دبي على الإطلاق. والبيت هو فيلا مُطلة على الشاطئ في الجزء الشمالي من جزيرة «نخلة جميرا»، وقد بيعت في وقتٍ سابق من العام الجاري لصالح أنانت، الابن الأصغر لإمباني، مقابل 80 مليون دولار، بحسب «بلومبرغ»، لتكون هي الصفقة العقارية الأغلى في دبي على الإطلاق.

وأضافت الوكالة أن الفيلا تشمل 10 غرف للنوم، ومنتجعاً خاصاً، وحمامات سباحة مُغلقة ومفتوحة. وذكرت الوكالة أن دبي باتت سوقاً عقارية مفضلة لأصحاب الثروات من كافة أنحاء العالم، حيث بدأت في استقطابهم على نحو مكثف خلال العامين الأخيرين، من خلال العديد من التسهيلات والخيارات الجاذبة. وأوضحت أن نجم كرة القدم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكام، وزوجته المغنية فيكتوريا، وأيضاً نجم السينما الهندية شاروخان، سيكونون من أبرز الجيران الجدد لنجل إمباني الأصغر.



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