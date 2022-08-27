دبي الأولى إقليمياً في التسهيلات المقدمة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي- سيد صالح

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تصدّرت دبي مُدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما نالت المركز 11 عالمياً في سهولة الوصول، بحسب مقارنة أجراها موقع «موني. كو. يو كيه» الشبكي البريطاني.

وتركز المقارنة بالأساس على رصد وسائل الراحة التي توفرها كل مدينة لزوارها الدوليين من أصحاب الهمم.

ونالت دبي رصيداً إجمالياً بلغ 7.04 من أصل 10 درجات نالت بها المركز الــ 11 عالمياً متفوقةً على برلين، فيينا، برشلونة، ميونخ، زيوريخ، فلورنسا، إسطنبول، لشبونة، وبراغ، والتي جاءت في المراكز من 12 إلى 20، على التوالي.

وحصلت دبي على تصنيفات إيجابية في معايير فرعية مهمة ضمن المُقارنة، وهي سهولة وصول أصحاب الهمم إلى أماكن انتظار السيارات، توافر التسهيلات لأصحاب الهمم الذين يعانون الصمم، وفقدان البصر الكلي أو الجزئي، برامج التعرف الذاتي إلى الأشخاص من أصحاب الهمم، وتوافر المعلومات بشأن الوصول إلى المدينة على مواقعها الشبكية السياحية الرسمية.

وكانت صدارة المُقارنة من نصيب العاصمة الأيرلندية دبلن، حيث نالت لقب أسهل مُدُن العالم في الوصول برصيد 8.09 درجات. واقتسمت العاصمة الهولندية أمستردام ونيويورك المركز الثاني، بنفس الرصيد، وهو 8.03 درجات.

وجاءت لوس أنجليس، فرانكفورت، ميلانو، باريس، لندن، روما، ومدريد في المراكز من الرابع إلى العاشر، على التوالي.

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