الإمارات تجذب الاستثمارات بمبادرات نوعية

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت «منظمة التجارة العالمية» أن الإمارات تعمل على تنفيذ أجندتها الوطنية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال تبنّي سلسلة من المبادرات المهمة والنوعية التي تهدف إلى استقطاب المزيد من هذه الاستثمارات.

وبحسب بيانات صادرة عن المنظمة، فإن الإمارات قد أعلنت عن أجندة وطنية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليها. وأوضحت المنظمة في بياناتها أن هذه الأجندة تستهدف زيادة مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بصفة مستمرة ومعدلات مستدامة، وذلك من خلال ما تستقطبه هذه القطاعات من استثمارات أجنبية مباشرة، وصولاً إلى الهدف الأكبر، وهو تنويع اقتصاد الدولة وتقليل اعتماده على عائدات الصادرات الهيدروكربونية.

وأضافت أن من أبرز القطاعات الاقتصادية التي تسعى الإمارات إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها قطاع الرقمنة، حيث بدأت الإمارات خلال السنوات الأخيرة تتبنى سياسة التحول الرقمي في مختلف خدماتها، وأيضاً في تطوير آليات تسيير العمل داخل الدوائر الحكومية التي تقدم هذه الخدمات. وعليه، تسعى الإمارات إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التحول الرقمي وفي نشر التطبيقات والمفاهيم التقنية الحديثة التي تخدم هذا القطاع، كالذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، التقنية المالية «فينتك»، تقنية المعلومات والاتصالات، وغيرها. وأوضحت البيانات أن هذه التطبيقات باتت بالفعل تطرح فرصا استثمارية مغرية للمستثمرين الأجانب في الإمارات.

وذكرت البيانات أن ثمّة قطاعات اقتصادية أخرى تهدف الإمارات أيضاً إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة عليها، ومنها التصنيع، الطاقة المتجددة، الفضاء، الرعاية الصحية، الخدمات اللوجستية، تطبيق التقنية في الزراعة، وغيرها.

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