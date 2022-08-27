غرفة تجارة دبي تستعرض ممارساتها في سعادة المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحثت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، أفضل الممارسات التي تطبقها في سعادة المتعاملين وتحفيز التحول الرقمي، وذلك خلال لقاء افتراضي جمعها أخيراً مع وفد رفيع المستوى ضم 22 من مديري الإدارات والأقسام في كلٍ من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

تعاون

واستعرضت الغرفة فرص التعاون المشتركة في مجالات الخدمات الرقمية وتعزيز سعادة المتعاملين وهي المجالات التي توليها حكومة دبي أولوية قصوى في خططها الاستراتيجية، خصوصاً مع تميز خدمات غرفة تجارة دبي، والتي أثمرت عن حصولها بداية العام الجاري على المركز الأول في مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي 2021.

مبادرات

وتحدث سيف علي حتاوي، مدير تنفيذي الخدمات التجارية والرقمية في غرفة تجارة دبي برفقة عدد من مديري الإدارات بالغرفة عن الخطط والمبادرات المتنوعة التي تركز على سعادة المتعاملين ضمن منظومة ونموذج عمل الغرفة، معتبراً أن سعادة المتعاملين رحلة مستمرة لا يجب أن تتوقف، والوصول إليها يعزز من سمعة بيئة الأعمال في دبي، ومكانتها على الساحة العالمية.

وأوضح حتاوي إن الخدمات الرقمية جزء أساسي من رحلة سعادة المتعاملين، نظراً للفوائد العديدة التي توفرها للمتعاملين على صعيد سرعة وكفاءة وسهولة إتمام معاملاتهم بالإضافة إلى الموظفين ومجتمع الأعمال، مؤكداً أن أكبر استثمار في سعادة المتعاملين يكمن في توفير بنية تحتية رقمية متطورة وحديثة تعزز سهولة ممارسة الأعمال، وتوفر الوقت والجهد على العميل والموظف على حدٍ سواء.

نمو

وقال سيف حتاوي: حققت الغرفة نمواً في عدد المعاملات الإلكترونية بنسبة 10.4% خلال الفترة من يناير - يوليو 2022، ليصل عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة إلى 435 ألف معاملة بما يعزز دور الغرفة في دعم التحول الرقمي والذكي في بيئة الأعمال، ويثري تجربة المتعاملين.

وأكد حتاوي أهمية تبادل الخبرات والمعارف، وتنسيق الشراكات والمبادرات الاستراتيجية التي تدعم الخطط الحكومية للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال بما يخدم خطة دبي الحضرية 2040 ويعزز مكانة الإمارة كوجهة الأعمال الأولى في العالم.

إشادة

وأشاد وفدا هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بمستوى الخدمات التي توفرها غرفة تجارة دبي، وتحقيقها لإنجاز الفوز بالمركز الأول في مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي للعام 2021، معتبرين أن تعزيز التنسيق والتعاون مع الغرفة يوحد الجهود ويخدم المصالح المشتركة في خدمة مجتمع الأعمال في الإمارة.

وتمتلك غرفة تجارة دبي منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية تصل إلى أكثر من 50 خدمة إلكترونية وذكية، والتي تغطي كل احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، وتمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز