«متروبوليتان» ضمن أفضل 5 أماكن للعمل في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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احتلت مجموعة «متروبوليتان» العقارية المركز الخامس على قائمة أفضل عشرة أماكن للعمل في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وكانت الشركة قد حصلت أخيراً على تقييم كواحدة من أفضل الأماكن للعمل لعام 2022، وهذه هي المرة الأولى التي تستطيع فيها شركة وساطة عقارية الدخول إلى هذه القائمة في الإمارات.

وقال مايك فليت، مدير الأداء والتطوير في مجموعة متروبوليتان: نحن في غاية السعادة بهذا الإنجاز، الذي يمثل تقديراً وإشادة بالعمل الجاد الذي يبذله جميع أعضاء مجموعتنا لبناء ثقافة مؤسسية رفيعة المستوى. ويمثل التعلم والتدريب ودعم الوكلاء جانباً رئيسياً من جهودنا في متروبوليتان، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي ساهمت في نجاحنا. ونحن نحتفي دائماً بأي نجاح تحققه الشركة أو موظفوها، ونتبع منهجاً دقيقاً في التوظيف وتقديم الحوافز بشكل دوري لمكافأة وكلائنا. وبما أن جزءاً كبيراً من عملنا يقوم أساساً على الأفراد وقدراتهم الشخصية، فإننا نختار وكلائنا العقاريين بعناية فائقة، وسوف نواصل هذا النهج مع استمرار نمونا، لتوظيف وكلاء ناجحين، يتحلون بشخصية مميزة وطموح لا يحده سقف.

وفي سياق تركيز مجموعة متروبوليتان على دعم أداء وكلائها بدلاً من تزويدهم بالتدريب التقليدي، قامت المجموعة بوضع برامج تطوير مهارات ذات صلة بالتعاون مع أكثر وكلائها خبرة، وتم إعداد مواد تعليمية خاصة تستند إلى رؤى وأفكار أفضل الوكلاء أداءً. كما وفرت المجموعة تجربة تعريفية شاملة للوكلاء الجدد.

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