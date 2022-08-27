«مصدر» تختتم دورة تدريبية في رواندا حول حلول الطاقة النظيفة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، التابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، عن اختتام أول دورة تدريبية ميدانية في رواندا مخصصة للفتيات في المجتمعات الريفية الواقعة خارج نطاق الشبكة بهدف تعليمهن كيفية الاستفادة من حلول الطاقة النظيفة المتاحة بما يتماشى مع الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي ينص على ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

وأقيمت النسخة الأولى من الدورة التدريبية في منطقة «غاتسيبو» تحت عنوان «توفير الطاقة في المناطق الريفية: تصميم وتنفيذ نظم طاقة شاملة للمجتمعات المحلية» في إطار جهود برنامج «وايزر كيرز» الذي تم إطلاقه هذا العام ويركز على تفعيل دور المنتسبات لبرنامج «الرائدات» التابع للمنصة من خلال إشراكهن في برامج تعليمية عملية ومتعددة التخصصات تركز على تعزيز مقومات التنمية المستدامة ضمن المجتمعات.مشاركات

وضمت الدورة التدريبية التي امتدت لستة أيام 14 فتاة شملت تسع مشاركات من برنامج «الرائدات» وخمس فتيات من المهنيات في رواندا، حيث شاركن في سلسلة من المحاضرات والمشاريع العملية أشرف عليها خبراء عالميين في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

وقالت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر»: نحن فخورون بإقامة دورة برنامج «وايزر كيرز» التدريبية لتوفير الطاقة في المناطق الريفية والتي تأتي في إطار جهود «مصدر» لتمكين الفتيات وتزويدهن بالمعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز الاستدامة في مجتمعاتهن وحول العالم.

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