حملة العودة إلى المدارس تتواصل بمراكز التسوق في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تواصل مراكز التسوق في دبي حملتها الترويجية «العودة إلى المدارس» لتلبية احتياجات الأسر والطلاب من الأدوات المكتبية والمدرسية والملابس والأحذية وغيرها.

وتشارك أعداد كبيرة من المحلات التجارية ضمن مجموعة مراكز التسوق في دبي بخصومات واسعة في الحملة التي تستمر حتى 4 سبتمبر المقبل، حيث تمنح المتسوقين فرصة لربح جوائز نقدية كبرى خلال مفاجآت صيف دبي 2022.

وشهدت الأسواق التجارية ومراكز التسوق في دبي حالة من النشاط الملحوظ أمس مع تدفق أعداد كبيرة من الأسر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة قبل بدء العام الدراسي الجديد الذي ينطلق بعد غدٍ الاثنين والتمتع بالعروض الترفيهية والتخفيضات الاستثنائية مع توقعات بتواصل حالة الزخم حتى انتهاء الحملة.

وإلى جانب السلع والمنتجات والأدوات الكتابية والمدرسية تستقبل مراكز التسوق في دبي العام الدراسي الجديد، بباقة من الفعاليات والأنشطة المليئة بالمرح وسلسلة من التجارب الترفيهية، كما سيتاح لسكان دبي وزوارها الفرصة خلال تسوقهم من أحدث تشكيلات الموسم الجديد، الفوز أيضاً بجائزة رسوم التعليم المدرسية بقيمة 30 ألف درهم.

عروض مذهلة

ويمكن للعملاء الاستفادة من الخصومات الكبرى والعروض المذهلة على المستلزمات الدراسية والملابس الأنيقة وأحدث الأجهزة الإلكترونية، المتوفرة في مراكز التسوق المشاركة في حملة «العودة إلى المدارس» التي تنظمها مجموعة مراكز التسوق في دبي.

وخلال الحدث الاستثنائي تتسابق مراكز التسوق والمحلات التجارية في منح المتسوقين أفضل الصفقات والعروض الترويجية وتقديم وجبة دسمة من البهجة لتحفيز الطلاب على استقبال العام الدراسي الجديد بكل جديدة واستعداد كامل مع منح العائلات فرصة للفوز بجوائز نقدية كبرى.

موسم رئيس

وبحسب الخبراء تعتبر العودة إلى المدارس ضمن المواسم الرئيسة لقطاع التجزئة، حيث تحرص المراكز لتجارية في أنحاء دبي على تقديم أفضل العروض الترفيهية والتسويقية ومنح الزوار تجربة مبتكرة ومميزة تزخر بالعديد من العروض الحصرية، حيث تصل الخصومات إلى 90% على باقة واسعة من السلع والمنتجات الاستهلاكية.

وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي 18 مركزاً تجارياً: مركز البستان، مركز الغرير، أرابيان سنتر، البرشاء مول، القوز مول، الورقاء سيتي مول، باي أفينيو مول، البرشاء جنوب، سنترال مول، كراون مول، دبي آوتليت مول، اتحاد مول، جبل علي مول، مرحبا مول، الريف مول، سوق سيرينا، تايمز سكوير سنتر، تاون مول.

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