القرية العالمية تكشف عن تحديثات لإسعاد زائري موسمها الجديد

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت القرية العالمية؛ أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن إطلاقها حزمة من التحديثات والإضافات الجديدة على بنيتها التحتية ومرافقها لتكون جاهزة مع انطلاق موسمها الـ27 في 25 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار التخطيط والاستعداد التام مع بداية كل موسم للارتقاء بتجارب الضيوف وتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية.

ومن أبرز الإضافات التي سيشهدها الموسم المقبل افتتاح «بوابة السعادة» لتشكل المدخل الثالث إلى القرية العالمية، في خطوة من شأنها تسهيل حركة دخول الضيوف، وتقليص المسافة بين مواقف السيارات والقرية العالمية، وذلك مع عودة خدمة صف السيارات عند البوابة الجديدة، وتوافر خيار المواقف المدفوعة الشائع قرب «بوابة العالم»، إضافة إلى انتشار اللوحات الإرشادية المحدثة لضمان انسيابية حركة مرور المركبات.

وبالتزامن مع تشييد «بوابة السعادة»، جرى تحديث وتوسعة «شارع السعادة» الشهير، حيث سيتيح التصميم الجديد للضيوف مساحة أوسع لاكتشاف عروض المأكولات الشعبية العديدة المتوفرة في الأكشاك التي تتوزع على جانبيْه.

تجارب

وتستعد القرية العالمية لاستقبال ضيوف موسمها المقبل بمجموعة من التجارب الجديدة والمميزة، بما في ذلك إتاحة الفرصة لحجز كابانا القرية العالمية (حجرات مكشوفة للجلوس) ذات التصاميم الجميلة، والتي تتسع كل منها لمجموعة من 8 أفراد من الأهل أو الأصدقاء، حيث سيحظون بفرصة للاسترخاء وأخذ قسط من الراحة مع توافر مساعدي خدمة لتلبية احتياجاتهم خلال استمتاعهم بسحر المكان وأجوائه الرائعة.

كذلك جهزت القرية العالمية مقاعد مريحة ومميزة لضيوفها الباحثين عن التشويق والمشاهد التي تحبس الأنفاس عند متابعتهم «العرض الشيق» الحائز على العديد من الجوائز، والذي يحظى بإقبال كبير، وذلك لضمان مشاهدة قريبة وممتعة لعرض أصبح سمة مميزة للقرية العالمية، بما يقدمه لضيوفه من تحد وتشويق.

وقال محمد شرف، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي القابضة للترفيه: نحرص دوماً على الارتقاء بتجارب القرية العالمية، آخذين بعين الاعتبار آراء ضيوفنا وشركائنا وملاحظاتهم. ومع تنامي الإقبال على هذه الوجهة الترفيهية والثقافية المميزة، ورغبة 90% من ضيوفها بتكرار زياراتهم، أصبح في مقدمة أولوياتنا إيجاد أفضل السبل لتحسين تجربتهم وجعلها سلسة وممتعة، بل وتجاوز توقعاتهم في كل مرة يقصدون فيها القرية العالمية.

تذاكر

وتتوفر خيارات تذاكر جديدة في الموسم 27، حيث بات بإمكان حاملي تذكرة «فاليو» استخدامها للدخول من يوم الأحد حتى الخميس (باستثناء العطلات الرسمية)، إلى جانب تذكرة «أي يوم» والتي ستسمح لحامليها دخول القرية طوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية. وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي وتسخيره لخدمة الضيوف، ستقدم القرية العالمية خصم بنسبة 10% عند شراء التذاكر باستخدام التطبيق الخاص بالهواتف المحمولة والموقع الإلكتروني، مع بقاء أسعار الدخول التنافسية ذات قيمة عالية مقابل جودة ما تقدمه القرية العالمية، والتي تبدأ أسعار تذاكرها من 18 درهماً فقط.

ومن التحديثات الأخرى التي ستشهدها وسائل الراحة في القرية العالمية في موسمها السابع والعشرين، إقامة المزيد من مراكز خدمة الضيوف في مختلف أنحاء الوجهة، وتجديد المصليات، وزيادة عدد آلات بيع التذاكر الذكية عند منافذ الدخول، وإضافة المزيد من الخزائن لاستخدامها من قبل الضيوف لحفظ مقتنياتهم الشخصية أثناء زيارتهم.

منتجات

تطلق القرية العالمية في موسمها الجديد مجموعة مبتكرة من المنتجات والهدايا التذكارية ذات التصميمات الجميلة والمتنوعة، بما فيها ألعاب ومنتجات مستوحاة من شخصيات القرية العالمية الشهيرة مثل: وليف، وزويا، وأوزكا، وآية، والتي تعد تذكارات رائعة لزيارة مميزة. وكانت القرية العالمية قد كشفت عن مجموعة واسعة من العروض والفعاليات التي سيزخر بها موسمها الجديد، المقرر أن ينطلق في أكتوبر المقبل، وتقدم لضيوفها مجموعة من الفنانين العالميين، وحفلات موسيقية عالمية، وعروض متجولة.

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