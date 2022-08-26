19 % نمو إيرادات مجموعة الحبتور في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلن خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور عن تحقيق أداء قوي في النصف الأول من عام 2022، مع زيادة في الإيرادات بنسبة 19% مقارنة بعام 2021، ونمو بنسبة 36% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الديون.

وقال الحبتور: حققنا نتائج جيدة في عام 2021 حيث شهدنا تعافياً واعداً جداً بعد جائحة «كوفيد-19». لقد توقعتُ في نوفمبر الماضي إحراز نتائج أفضل في عام 2022. ويسعدني أن أعلن أن النتائج لم تكن مخيّبة هذا العام. فقد تخطت الإيرادات في الأقسام المختلفة في مجموعتنا المعافاة التي تحققت خلال العام المنصرم والنتائج التي سُجِّلت في فترة ما قبل الجائحة. الأرقام لا تكذب؛ فقد نمت إيرادات مجموعة الحبتور في النصف الأول من عام 2022 بنسبة 19% مقارنةً بعام 2019، وسجّلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الديون زيادة بنسبة 95%.

ولفت الحبتور إلى أن «ذلك دليل على أن المجموعة خاصة والإمارات بشكل عام تنفّذان الاستراتيجية والتموضع الصحيحين. في ضوء الاضطرابات الراهنة في الأسواق والالتباسات الجيوسياسية، تُظهر الدولة مرونة استثنائية بفضل الرؤية والسياسات التي وضعتها القيادة وتستكملها الشركات المحلية».

وأضاف: لقد توزّع النمو في مختلف الوحدات التابعة لمجموعتنا المنخرطة في قطاعات عدّة. يعكس أداء الأقسام المختلفة لدينا قطاعات الاقتصاد الإماراتي التي نعمل فيها. بدأ هذا المسار التصاعدي بفضل المهارات العالية الكفاءة في إدارة الأزمات. ومن أجل التغلب على التحديات الكبيرة، اتخذنا تدابير عدة لتعزيز الكفاءة وترسيخ السياسات وزيادة الإيرادات.

وتابع الحبتور: تحقق جميع فنادقنا في الدولة أداء جيداً جداً. سجّلت توقعات الحبتور للضيافة للنصف الأول من عام 2022 زيادة بنسبة 82% في الإيرادات مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، وبنسبة 190% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الديون، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى الزيادة الإجمالية في الحجوزات وإلى السياسة التي تعتمد رفع متوسط سعر الغرف.

وأشار إلى أن شركة الحبتور للسيارات حافظت على موقعها الأول عالمياً في مبيعات سيارات بنتلي وبوغاتي وميتسوبيشي، مع تسجيل الإيرادات نمواً بنسبة 34% في النصف الأول من عام 2022، بالإضافة إلى الزيادة بنسبة 190% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الديون مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف: نظراً إلى النقص في الإمدادات حول العالم، والاضطرابات في سلاسل التوريد والارتفاع الشديد في الأسعار، لا تزال السوق حافلة بالتحديات في عام 2022. لكن نجاحنا يعتمد على علاقاتنا القوية مع المصنّعين، وعلى ثقة عملائنا.

وأعلنت شركة «دايموندليس» لتأجير السيارات التابعة للمجموعة، والتي تشغّل أسطولاً يضم أكثر من 12700 مركبة، أنها سجلت زيادة في إيراداتها بنسبة تفوق 52 % في النصف الأول 2022 مقارنة بالعام الماضي، مع بلوغ نسبة الاستخدام أكثر من 91 %. وفي هذا الصدد، قال الحبتور: ضاعفت شركة دايموندليس حجم أسطولها خلال العامَين المنصرمين، وأعادت تشكيل هيكل الإيرادات، مع التركيز بصورة أكبر على مبيعات السيارات المستعملة وعلى تحسين تجربة العميل.

واختتم قائلاً: تسجّل الثقة بالإمارات وبيئة الأعمال في دبي أعلى مستويات لها على الإطلاق، ويَظهر ذلك بصورة أساسية من خلال الزيادة في أعداد الطلاب المسجّلين في مدارسنا، مضيفاً: «أنا على يقين من أن هذا النجاح سيستمر في النصف الثاني من العام الجاري وخلال عام 2023. نحن على المسار الصحيح؛ وأنا متفائل بشأن مستقبلنا. لا نصل أبداً إلى مرحلة الرضى التام. فأحلامنا وأهدافنا تتخطى ما يتوقعه العالم منا. وآمل بأن يتعلّم الآخرون دروساً من تجربتنا الناجحة».

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