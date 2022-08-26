أول مندوب مبيعات في عالم ميتافيرس ينطلق من دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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أطلقت «إس إي أو سوق» في دبي أول مندوب مبيعات على مستوى العالم في العالم الافتراضي «ميتافيرس» في سياق استلهامها استراتيجية دبي للميتافيرس، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مدن في الاقتصادات الرائدة في «ميتافيرس» عالمياً.

وبحسب «بلومبرغ»، فإن الشركة المتخصصة في تحسين أداء محركات البحث عبر شبكة الانترنت، اختارت اسم «السيد. ماسكي» لمندوب المبيعات الافتراضي الفريد من نوعه عالمياً، والذي سيتولى الترويج للعلامات التجارية في العالم الافتراضي.

وبحسب كيشور دارماراجان، الرئيس التنفيذي لشركة «إس إي أو سوق»، فإن «ماسكي» سيعمل في «برج ميتا»، وهو المستوى الأول من «ميتافيرس»، والذي يظهِر إمكانية توليد المبيعات باستخدام مشهد افتراضي كامل تتوافر فيه الشركات، عملاؤها والمسوقون، وكافة عناصر العمل التجاري المتوافرة في العالم الحقيقي.

وقال دارماراجان: «تثبت «برج ميتا» إمكانية أن تمتلك الشركات عالم «ميتافيرس» الخاص بها، ومندوبين المبيعات الافتراضيين الذين يعملون على الترويج للعلامات التجارية التي تُنتجها هذه الشركات، موضحاً أن 80% من الشركات الناشئة تخسر أحجام كبيرة من المبيعات في موسم الذروة، إلا أن «ماسكي» يقوم بالترويج للشركات على مدار الساعة. وأوضح دارماراجان أن «ماسكي» هو نموذج مجسد طور خصيصاً من أجل «إس إي أو سوق»، وسيكون لكل شركة النموذج الخاص به حسب متطلباتها.

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