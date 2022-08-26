قرقاش: المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي تؤكد صوابية النهج

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي.

وقال معالي أنور قرقاش، في تدوينة عبر «تويتر»: «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي، ومنها تجاوز حجم التجارة الخارجية غير النفطية تريليون درهم في النصف الأول من هذا العام، وتصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية البورصات العربية بمعاملات الشراء والبيع للمستثمرين الأجانب العام الماضي، مؤشرات مشجعة، وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي».

وأضاف معاليه في تدوينته: «مصممون على تعزيز نموذجنا الاقتصادي الرائد عبر سياسات تتسم بالتنافسية والشفافية، وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار ومواكبة التطورات التكنولوجية، المسار الاقتصادي في صلب توجهاتنا، والتنمية خيارنا الاستراتيجي، وتوقعوا المزيد من المؤشرات الإيجابية واستبشروا خيراً بمستقبل مزهر».

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