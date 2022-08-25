3.4 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي- وام

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ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 3.4 مليارات درهم، مدعومة بمكاسب الأسهم الكبرى مثل «أبوظبي الأول»، و«إعمار العقارية».

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 2.675 تريليون درهم بنهاية جلسة، أمس، منها 2.101 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي المالي، و573.69 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.2% ليغلق عند 10039.42 نقطة، فيما زاد سوق دبي بنحو 1.19% أو 40.96 نقطة، ليقفل عند 3462.65 نقطة.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.87 مليار درهم، موزعة بواقع 1.32 مليار درهم في سوق أبوظبي، و545.48 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 392 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 18.3 ألف صفقة.

دعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع «الدار العقارية» بنسبة 3.73% و«أبوظبي الأول» بنسبة 0.91% و«أبوظبي للموانئ» بنسبة 0.59% و«أبوظبي التجاري»0.33% و«أدنوك للحفر» 0.28%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 306.8 ملايين درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة 166.5 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» جاذباً أكثر من 139.4 مليون درهم.

فيما تعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم العقار بقيادة «إعمار العقارية» بعد صعوده بأكثر من 4%، بالتزامن مع إعلان الشركة عن توقيع شركتها التابعة «إعمار للتسوق» بتوقيع العقود النهائية اللازمة لبيع كامل حصصها في شركة نمشي «نمشي» لصالح «نون» بمقابل 1.23 مليار درهم، كما ارتفع «إعمار للتطوير» 1.25% و«ديار»1.4 %، كما ارتفع سهم «ديوا» 0.77%.

كما ارتفعت أسهم البنوك بدعم رئيسي من صعود «دبي الإسلامي» بنسبة 0.51% وزادت أسهم الاستثمار مع صعود «دبي للاستثمار» 0.82% و«سوق دبي المالي» 0.55%.

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