فاطمة حسين.. تجربة متميزة في ترسيخ الاستدامة بـ «دي بي ورلد»

المصدر: دبي- البيان

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نجحت «دي بي ورلد» في تطوير أعمالها لتتحول من مجرد مشغّل موانئ محلي تنحصر أعماله ضمن منطقة جبل علي بدبي، إلى مزوّد رائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري وسلاسل التوريد حول العالم. فمن خلال شبكتها التي تضم 295 وحدة أعمال منتشرة عبر 78 دولة، تركز الشركة على تمكين تدفق حركة التجارة العالمية، حيث إن نجاحها يعتمد بشكل كبير على الدور المحوري الذي تلعبه في دعم ورعاية المجتمعات التي تعمل فيها.

وتقود الشابة الإماراتية فاطمة حسين، إطلاق وتنفيذ استراتيجيات الاستدامة ومبادرات المسؤولية المجتمعية في «دي بي ورلد» الإمارات، بصفتها مدير الاستدامة، وتجمع شخصيتها بين الطموح والشغف للعمل من أجل تمكين الاستدامة في المجتمع، ما ساعدها على مواجهة العديد من التحديات خلال مسيرتها المهنية.

بدأت فاطمة حياتها المهنية في «دي بي ورلد» منذ عام 2007 كمسؤولة تخطيط في قسم التطوير الاستراتيجي في «جافزا»، ومن ثم عملت على تأسيس قسم المسؤولية المجتمعية في الشركة، والذي كان مفهوماً حديثاً نسبياً في ذلك الوقت. وقامت فاطمة وفريق عملها بالبحث عن الفرص لطرح المبادرات المختلفة لتوظيف إمكانات «جافزا» في خدمة المجتمع المحلي، وإيجاد سياسات وإطار عمل متين لضمان تكامل المسؤولية المجتمعية لتصبح مكوناً رئيساً في قلب أعمال «دي بي ورلد» و«جافزا» وعملياتها التشغيلية.

ومن أبرز الأعمال التي نجحت فاطمة وفريقها في تنفيذها بتلك المرحلة المشاركة في برنامج «الدمج» في عام 2008 لتوفير بيئة عمل متكافئة وآمنة للعاملين بمختلف قدراتهم، وقد حصد البرنامج الجائزة الفضية من «أم الإمارات»، إضافة إلى مبادرات أخرى مثل إقامة ندوة المسؤولية المجتمعية للشركات بالتعاون مع غرفة دبي لرفع مستوى الوعي بين الشركات العاملة في «جافزا» حول أهمية تنفيذ استراتيجية المسؤولية المجتمعية على مستوى الشركات والأعمال.

وفي عام 2015، تم تكليف فاطمة بإدارة قسم الاستدامة نتيجة لشغفها وما قدمته من مبادرات في هذا المجال، لتصبح ممثلاً لـ «دي بي ورلد» الإمارات في شبكة غرفة دبي للاستدامة، وتعمل على نطاق أوسع مع مختلف الجهات في دبي، وتشارك معهم خبراتها في هذا المجال الحيوي.

وتقول فاطمة حسين: إن شغفي بالاستدامة أساسه منزلي وعائلتي. نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية الحفاظ على البيئة وكوكب الأرض وسكانه، ولدينا حديقة ضخمة نزرع فيها الفواكه والخضروات المتنوعة، كما أنشأنا في المنزل وحدة خاصة بإعادة التدوير لحماية البيئة، ولتشجيع أطفالنا على الالتزام بهذا السلوك.

وبينما تمكّنت فاطمة من العمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية بخدمة المجتمع لتطوير مشاريع الاستدامة، فقد نجحت أيضاً في إطلاق مبادرات نوعية ضمن «دي بي ورلد» الإمارات، إضافة إلى عملها المباشر مع فريق الاستدامة العالمي في مجموعة «دي بي ورلد» لوضع السياسة الخاصة بحقوق الإنسان، وتنفيذ أسبوع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واليوم العالمي للمحيطات، وإنجاز التقرير البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات، وبناء العديد من الشراكات المجتمعية، وغيرها من البرامج.

وتتمثل أهم أعمالها في هذا المجال، مبادرات سقيا الأمل، وتحدي دبي للجري، وتحدي دبي للياقة، ومركز دانوب للرفاه، ومبادرة «أكبر درس في العالم»، والبرنامج الاجتماعي للعمال، ويوم صحي في جافزا، وشهر القراءة في الإمارات، ويوم «دي بي ورلد» للرياضة واللياقة البدنية، إضافة إلى فعاليات وطنية أخرى في دولة الإمارات. ونالت فاطمة على جهودها المميزة في العديد من البرامج التقدير والاهتمام، حيث حظيت أعمالها بمشاركة شخصية من قبل عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي ورلد» الإمارات وجافزا.

وبوصفها رائدة الاستدامة، تركز فاطمة على ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات والاستدامة في العمليات اليومية للشركة، ويتلخص هدفها الرئيسي في فهم احتياجات مجتمع الإمارات وجافزا، والبحث بشكل دائم عن سبل للتعاون ودعم الرعاية الصحية والتعليم ورفاهية المجتمع، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية التابعة لـ «دي بي ورلد».

وأضافت فاطمة: تمكّنت عبر تعليمي الأكاديمي القوي من الانضمام إلى واحدة من أكبر الشركات في الإمارات، وكنت حريصة دائماً على تولي أدوار أكبر وأكثر تحدياً، وبالفعل لقد منحتني دراستي للهندسة وإدارة الأعمال ثقة كبيرة كي أقول رأيي في مختلف شؤون الأعمال مثل الاستراتيجية والتخطيط والتمويل، إضافة إلى التسويق والبحث والتطوير. وشكّل الدعم والتوجيه اللذان تلقيتهما من الإدارة التنفيذية في «دي بي ورلد» الإمارات أحد أهم أركان نجاحي، ما مهّد لي الطريق إلى التقدم المهني.

وتدير فاطمة حسين استثمارات «دي بي ورلد» الإمارات المجتمعية، والتي تدعم الشركة من خلالها العديد من المشاريع والمبادرات بقيمة تزيد على 1.5 مليون درهم إماراتي سنوياً. ومن أهم المبادرات المجتمعية الرئيسة، إقامة شراكة بين «دي بي ورلد» ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال لإطلاق حديقة «ليدي بيرد»، حيث استفاد من هذه الحديقة زوّار المستشفى الصغار من الأطفال وأصحاب الهمم التي وفرت لهم بيئة صحية وداعمة تساعد على تعافيهم، كما أسهمت فاطمة بشكل كبير في إطلاق مبادرة «كرييتف كيتشين» بالتعاون مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون من خلال الرعاية التي قدمتها «دي بي ورلد» للمشروع، وذلك لمساعدة الأشخاص المصابين بمتلازمة داون على تعلّم مهارات جديدة والحصول على فرص عمل.

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