«لولو» ترحب بالمتسوقين الصغار في عروض «العودة للمدرسة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلقت عروض «وقت المدرسة» في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات، التي تسلط الضوء على تشكيلات كبيرة من الصفقات والعروض على جميع المستلزمات المدرسية، ابتداءً من الزي المدرسي إلى الحقائب المدرسية، والأدوات المكتبية بالإضافة إلى أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة الرقمية والاكسسوارات.

وتشتمل العروض التي تستمر حتى 31 أغسطس على الزي المدرسي عالي الجودة مثل القمصان والبلوزات البيضاء، والزي المدرسي للمدارس الحكومية بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، كما يمكن للمتسوقين الصغار الاستمتاع بتجربة تسوق مريحة وسهلة، حيث تشتمل العروض على خصم حتى 50% على الأحذية من أفضل العلامات التجارية مثل سكيتشرز، بوما، إيتن، وغيرها.

كما يمكن للطلاب الاستمتاع باختبار مهاراتهم عبر ألعاب رقمية ممتعة عبر رمز الاستجابة السريعة المتوفر في متاجرنا مع فرصة لربح مصاريف مواصلات تعادل 2000 درهم.

وقال مجيب الرحمن، مدير المشتريات في مجموعة لولو: «عروض وقت العودة للمدرسة هو أحد أهم المواسم بالنسبة لنا ولعملائنا الكرام، حيث تملك لولو تقليداً مميزاً ليكون مناسبة ممتعة للطلاب وأولياء الأمور على حد سواء مع التركيز على الجودة والأسعار الممتازة والصفقات الرائعة. نحن نتفهم قيمة كل هذه المنتجات كأدوات لعام دراسي كامل وقمنا بتوفير مجموعة كاملة من الأساسيات المدرسية في جميع متاجرنا».

سواء كان عملاء لولو يتسوقون على الحقائب المدرسية أو الأدوات المكتبية أو أثاث الدراسة وصناديق الغداء، فهناك سلع ذات علامات تجارية متميزة يعتز بها الطلاب. ونظراً لأن الأنشطة الدراسية عبر الإنترنت ستكمل التدريس داخل الفصول، سيحصل الطلاب على صفقات استثنائية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والأدوات وملحقات الكمبيوتر والطابعات للدراسة عبر الإنترنت بأفضل الأسعار جنباً إلى جنب مع أجهزة التخزين عالية الجودة، كما يتوفر خصم خاص بنسبة 30٪ على النظارات الإلكترونية التي تحجب الضوء الأزرق وتعزز الرؤية.

وتتوفر في المتاجر عروض على طاولات دراسة على الطراز المدرسي وأثاث المكاتب المنزلية التي تعزز الوضع الجيد بين الشباب الصغار وكذلك البالغين الذين يعملون من المنزل لفترات طويلة.

ولجميع أولياء الأمور الحريصين على صنع بيئة صحية آمنة لأبنائهم، يمكن اكتشاف عروض متنوعة على جميع منتجات وأدوات النظافة المنزلية وجميع المستلزمات لتوفير حماية من الجراثيم.

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