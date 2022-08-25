مفاجآت صيف دبي تواصل فعالياتها وأجواءها الاحتفالية هذا الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

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تستمر مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بتقديم فعاليات مميزة في جميع أنحاء المدينة احتفالاً باليوبيل الفضي هذا العام. وتعم مدينة دبي أجواء احتفالية رائعة في أشهر الصيف مع تقديم عروض ترفيهية حية، وعروض ترويجية وتخفيضات مذهلة، وعروض الإقامة الفندقية، وتجارب تذوق الطعام الفريدة لتسعد جميع أفراد العائلة.

في هذا الأسبوع، دعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الزوار للاستمتاع بأمسية غنائية رائعة مع «آلان ووكر وكشمر» (Alan Walker & KSHMR) في مسرح كوكاكولا أرينا، ولا تفوتوا فرصة حضور عرض الباليه الجديد من بحيرة البجع على مسرح مول الإمارات. كما يواصل أسبوع مطاعم دبي تقديم أشهى المأكولات وبأسعار منافسة في خمسين مطعماً مميزاً في دبي. وتستمر المتعة العائلية مع العرض الترويجي «مليونير أمبر» خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفرصة ربح إحدى جوائز «مدهش للمنح الدراسية» بقيمة 25 ألف درهم، وعروض العودة إلى المدارس مع إيماكس وميركاتو. ويمكن أيضاً خوض مغامرات شيقة مع «بيبا بيج» (Peppa Pig)، والاستمتاع بمأكولات شهية وتجارب تسوق مذهلة في «ذا بييتش»، وكذلك الحصول على تذاكر مجانية للمشاركة في عرض الأبطال الخارقين «بي جي ماسك» (PJ Mask) في ابن بطوطة مول.

العروض الترفيهية

فرصة رائعة للاستمتاع بعرض موسيقي حي يقدمه «آلان ووكر وكشمر» (Alan Walker & KSHMR) على مسرح كوكا كولا أرينا يوم الجمعة 26 أغسطس. علماً بأن التذاكر متاحة عبر المواقع الإلكترونية التالية coca-cola-arena.com وplatinumlist.net وBookMyShow وVirgin Tickets بأسعار تبدأ من 250 درهماً. فيما تفتح الأبواب الساعة 6 مساءً.

وإذا كنتم من محبّي الباليه وفنونه، فهناك عرض بحيرة البجع الجديد من تأليف الفنان الروسي الشهير تشايكوفسكي، والذي يُقام على مسرح مول الإمارات في 27 أغسطس عند الساعة 3:00 عصراً، و6:00 مساءً، و9:00 مساءً. علماً بأنه تتوفر التذاكر عبر المواقع الإلكترونية BookMyShow وVirgin Tickets وplatinumlist.net وTicketfolks بأسعار تبدأ من 250 درهماً لمقاعد الشرفات، و300 درهم لفئة المقاعد الفضية، و350 درهماً لفئة المقاعد الذهبية.



عروض التسوق



ويمكن للزوار الاحتفال بمفاجآت صيف دبي مع برنامج الولاء من أمبر، حيث يمكن الفوز بعرض «مليونير أمبر» خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك من 26 حتى 28 أغسطس. يتيح العرض لكل من ينفق 2500 درهم فأكثر على منتجات السعر الكامل في أي من متاجر أمبر المشاركة لفرص الفوز بـ 1 مليون نقطة أمبر لـكل فائز من أصل 10 فائزين محظوظين. واحتفالاً باليوبيل الفضي للمفاجآت، سيحصل أفضل 25 متسوقا على 100,000 نقطة أمبر عند إنفاق 2500 درهم، كما سيحصل أعضاء برنامج الولاء من أمبر على 25 نقطة إضافية مقابل كل 10 دراهم ينفقونها على منتجات السعر الكامل. ويمكنك الحصول على نقاط إضافية عند التسوق فقط لدى بانانا ريبابلك، وماماس أند باباس، وجاب، وماغنوليا بيكري، وإمبوريو أرماني كافيه، وأوشن باسكيت.

وبمناسبة موسم العودة إلى المدارس، يتيح عرض «مدهش للمنح الدراسية» الذي يستمر حتى 4 سبتمبر لكل من ينفق 200 درهم فأكثر في مراكز التسوق التابعة لنخيل مولز مثل ابن بطوطة مول، وسيركل مول، فرص الفوز بمنح دراسية لـ 10 طلاب من كافة الأعمار بقيمة 25 ألف درهم لكل فائز. ويمثل عرض «مدهش للمنح الدراسية» فرصة رائعة لطلاب المدارس والجامعات، وكذلك لمن يخطط للالتحاق بمؤسسة أو أكاديمية تعليمية. علماً بأنه يمكن للمتسوقين تسليم إيصالات الشراء عند أقرب مكتب خدمة عملاء للحصول على فرصة للدخول في السحب.

ومن 19 أغسطس حتى 8 سبتمبر، تسوقوا في إماكس Emax خلال موسم العودة إلى المدارس لفتح بطاقة GenZ Student Privilege Card والاستمتاع بعروض التخفيضات التي تصل إلى 30 بالمئة، بالإضافة إلى قسيمة شراء بقيمة 100 درهم. علماً بأنه كل عملية شراء لأي جهاز لابتوب تجعل المشتري مؤهلاً للحصول على قسيمة هدايا Scratch & Win مع فرصة للفوز بـ MacBook Air وHP Laptop و Lenovo Tablet وAirpods Pro وDucati scooter والمزيد. كما يمكن للمتسوقين استرداد 10 بالمئة من قيمة المشتريات والاستمتاع بالشراء دون فائدة عبر خطط التقسيط حتى 24 شهراً باستخدام بطاقات بنك الإمارات دبي الوطني، بالإضافة إلى الحصول على تخفيضات بقيمة 1000 درهم عند استبدال جهاز لابتوب قديم بجهاز أحدث.

وتتوفر فرصة اصطحاب العائلة إلى ميركاتو في الفترة من 25 أغسطس حتى 4 سبتمبر للاستمتاع بمجموعة من العروض والأنشطة الرائعة احتفالاً بموسم العودة إلى المدارس، حيث يمكن للصغار المشاركة في أنشطة تفاعلية رائعة منها ورش عمل «الروبوتات»، وورش صناعة الدمى، وورش صناعة الصابون من «لش» (LUSH)، وغيرها الكثير.

تجارب جديدة

ويمكن الاستمتاع بمغامرات مشوقة مع «بيبا بيج» (Peppa Pig) وعائلتها الرائعة في دبي فستيفال سيتي من خلال ورش وعروض مسرحية والمزيد حتى 4 سبتمبر. وعند إنفاق 300 درهم فأكثر في أي من المتاجر المشاركة، يمكن للصغار الاستمتاع بالدخول المجاني إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية والورش التعليمية، كما يمكن للعائلات مشاهدة العروض المسرحية اليومية، ولقاء بيبا وعائلتها خلف الكواليس.

ويقيم ابن بطوطة مول مجموعة من الأنشطة العائلية في الفترة من 21 أغسطس حتى 4 سبتمبر. وعند إنفاق 100 درهم أو أكثر، يمكن للمتسوقين الحصول على تذاكر مجانية للمشاركة في عرض «بي جي ماسك» (PJ Mask)، كما يمكن للصغار اللعب في المناطق الترفيهية المخصصة، واختيار القوى الخارقة المفضلة لديهم، وحضور تدريب الأبطال، والانضمام إلى أنشطة وورش عمل أخرى.

كما يمكن للعائلات الاستمتاع بالمزيد من تجارب التسوق المذهلة والمأكولات الشهية من خلال زيارة بافيليون في ذا بييتش، والذي يتميز بإطلالة رائعة على البحر ومجموعة من المطاعم، بما في ذلك «أكيبا دوري» (Akiba Dori)، و«بور» (Buur)، و«كلو باربيكيو» (Claw BBQ)، و«إيتالي» (Eataly at the Beach)، و«هوريكانز جريل أند بار» (Hurricane’s Grill & Bar)، و«لا ميسكاليريا» (La Mezcaleria)، وغيرها.

كما يقدم أسبوع مطاعم دبي في دورته الثانية فرصة لجميع السكان والزوار للاستمتاع بأفضل تجارب الطعام في المدينة حتى 28 أغسطس. حيث يجتمع 50 مطعماً فاخراً تحت مظلة أسبوع مطاعم دبي ليقدم كل منها قائمة طعام مميزة، إلى جانب العديد من تجارب المأكولات الفريدة للعائلة والأصدقاء، التي تشمل مطاعم مدرجة في دليل ميشلان بدبي، الأول من نوعه في المنطقة، والذي تم إطلاقه في شهر يونيو الماضي، مثل «براسيري بولود» (Brasserie Boulud)، و«فاي ليا» (Fi’lia)، و«غولد فيش» (Goldfish)، و«إنديا باي فينيت» (Indya by Vineet)، و«ريف كوشياكي» (Reif Japanese Kushiyaki). وتقدم هذه المطاعم عروضا رائعة تشمل وجبات إفطار، وغداء من طبقين، وعشاء من ثلاثة أطباق بأسعار تبدأ من 69 درهماً، بالإضافة إلى قوائم طعام للأطفال تبدأ من 25 درهماً. فيما يمكن إجراء الحجوزات إلكترونياً عبر OpenTable.

اعرف أكثر

وقد أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في جميع أنحاء المدينة بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، في الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر 2022. ويمكن الاطلاع على الأجندة الكاملة للفعاليات عبر الموقع الإلكتروني mydss.ae و@CelebrateDubai و@StyledbyDubai على منصات التواصل الاجتماعي.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك والشركاء الاستراتيجيين؛ مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا)، السيف، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مجموعة عبد الواحد الرستماني، بلوواترز، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، طيران الإمارات، إينوك، اتصالات، لا مير، ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، نخيل مول (ابن بطوطة مول، ذي بوينت، نخيل مول، سوق التنين 2)، ذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.

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