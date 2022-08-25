«الإمارات للدراسات المصرفية» يختتم برنامج تطوير القادة في جامعة أكسفورد

المصدر: الشارقة - وام

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اختتم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية دورة جديدة من برنامج تطوير القادة بكلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد، والتي تعد واحدة من أبرز كليات إدارة الأعمال في العالم، بهدف تطوير برنامج تنفيذي لتدريب القادة المواطنين في القطاع المصرفي والمالي على مهارات جديدة، ويضم البرنامج 32 مواطناً ومواطنة من المديرين لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

والتحق المشاركون بكلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أكسفورد في أوائل يوليو الماضي للمشاركة في برنامج تدريبي مكثف مدته ثمانية أيام ومصمم لتدريب أبرز القادة والمديرين في قطاع الخدمات المصرفية والمالية عبر تطوير مهاراتهم القيادية الشخصية والمهنية.

وحمل البرنامج المصمم خصيصاً عنوان «القيادة الاستراتيجية في عصر الابتكارات»، وتمت هيكلته بناءً على ثلاثة محاور عامة تعد أساسية لضمان فعالية القيادة الاستراتيجية: ابتكارات القطاع وعقلية الخبير الاستراتيجي وقيادة الذات والآخرين، وتؤسس تلك الموضوعات لتجربة تعليم وتطوير شاملة يُتوقع منها الارتقاء بمعرفة المتخصصين في القطاع.

و تضمن النصف الأول من البرنامج تحت عنوان «عقلية الخبير الإستراتيجي في قطاع تسوده الابتكارات» جلسات ركزت على القدرات الاستراتيجية للقادة مثل التوافق الاستراتيجي وفهم الابتكارات التكنولوجية، وتحقيق التوازن بين المطالب الاستراتيجية المتنافسة، كما ضم جلسات تتصل مباشرة بالخدمات المالية، إلى جانب جلسات متعمقة حول التفكير الاستراتيجي ومهارات القادة عند اتخاذ القرارات والتحلي بالمرونة العاطفية واللغة الجسدية للقادة مع الأخذ بالاعتبار موضوع الابتكارات قاعدة أساسية لكل الجلسات.

وتأسس البرنامج بناءً على تجارب ذات توجه عملي ومناقشات دراسية تركز على المشاركين وصُمّم لتنمية القياديين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة المناسبة لضمان نموهم ونمو مؤسساتهم.

وقال جمال الجسمي، المدير العام للمعهد: «عبر شراكتنا مع كلية سعيد لإدارة الإعمال في جامعة أكسفورد نهدف إلى الارتقاء بمهارات قادة القطاع المصرفي والمالي الإماراتي، وضمان استعدادهم للمستقبل وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحقيق الازدهار والنمو، وتلبية متطلبات السوق الديناميكية، مهتدين برؤية قيادتنا الرشيدة والرؤية الوطنية الهادفة إلى تطوير مجموعة مواهب إماراتية عالية الجودة».

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