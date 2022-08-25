دبي تشهد إطلاق شراكة لتوفير خدمات منصة «تود» في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي اتفاقية شراكة بين سامسونج للإلكترونيات ومنصة البث الصاعدة «تود»، وتهدف الشراكة إلى منح المشاهدين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى الترفيهي والرياضي الحصري والمباشر وعند الطلب، بما في ذلك باقة «بي إن» beIN الفريدة من حيث تقديم المحتوى المتميز. وبذلك تكون سامسونج الأولى في المنطقة التي تستقطب هذا التطبيق وإدخاله إلى أجهزتها التلفزيونية، لتكمل مهمة علامتها التي تعمل على إثراء تجربة مستخدمي التلفزيون من خلال توفير المحتوى الترفيهي الرائع.

وتقدم منصة «TOD» للمشاهدين ثلاث حزم مخصصة، وهي: «الترفيه» و«الرياضة» و«الشاملة» للاختيار من بينها. ويتم تقديم المحتوى الرياضي عن طريق البث بنسق (4K/UHD) وتكنولوجيا «Dolby Audio»، ما يضمن توفير عروض مرئية تمتاز بالحيوية، إلى جانب الاستماع إلى أصوات غنية تمتاز بالوضوح والقوة. وتأتي هذه المنصة معززة بإمكانية توصيل ما يصل إلى خمسة أجهزة، كما تدعم الهواتف الذكية والشاشات الكبيرة، لإتاحة المجال أمام المستخدمين للاستمتاع بالمحتوى في أي وقت ومن أي مكان.

وقال جون بول مكيرلي، نائب الرئيس لشؤون التسويق والمبيعات في منصة «TOD»: «تعتبر الرياضة والترفيه من المحركات القوية للمجتمعات وباقي القطاعات، إلى جانب أهميتهما للاحتفاء بالتنوع والصداقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودورهما في توحيد شعوبها. إننا نعرب عن سعادتنا إزاء هذه الشراكة مع سامسونج، لأنها تسهم في توفير منصتنا على الشاشات الكبيرة، وتساعدنا على الوصول إلى منازل مستخدمينا في جميع أنحاء المنطقة».

وقال نيكولا أكسينتيجيفيتش، المدير الإقليمي لمجموعة العرض المرئي في سامسونج جلف للإلكترونيات: «يسعدنا التعاون مع إحدى أهم منصات البث الرائدة لتلبية الارتفاع غير المسبوق في الطلب للحصول على مكتبة واسعة من المحتوى المتميز للمستخدمين الذين ينتمون لخلفيات ثقافية متنوعة عبر المنطقة. وتركز سامسونج بصفتها شركة رائدة في تصنيع أجهزة التلفاز، على توفير أفضل التجارب المرئية لمشاهدة المحتوى المتميز، وتعزيز قدرات الاتصال المرئي على نحو متكامل. وتسهم منظومة شراكاتنا في الارتقاء بتجارب المستخدمين الترفيهية إلى المستوى التالي، بالإضافة إلى الاستثمار في الاهتمام المتزايد بأجهزة التلفاز، والابتكارات الاستثنائية لسامسونج عبر قطاع شاشات العرض».

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