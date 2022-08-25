تعاون بين إينوك لينك و«إس تي إس» لتوصيل الوقود إلى الحافلات المدرسية

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت إينوك لينك، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات التابعة لمجموعة إينوك، اتفاقية تعاون مع شركة خدمات النقل المدرسي التابعة لمجموعة «إس تي إس»، وذلك بهدف توفير خدمات توصيل الوقود إلى أسطول حافلاتها المدرسية المؤلف من 450 حافلة في إمارتي الشارقة وأبوظبي.

هذا وتمثل الاتفاقية الجديدة امتداداً للشراكة التي تجمع الجانبين منذ ستة أعوام، وتأتي اليوم لتتوج إضافة خدمات إينوك لينك الرقمية لتوصيل وقود المركبات سعياً لتعزيز انسيابية عمليات النقل المدرسي وتجنّب أي تأخير.

وفي معرض تعليقه على توقيع الاتفاقية الجديدة، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يسعدنا تمديد شراكتنا الراسخة مع مجموعة «إس تي إس» لإدخال حلول إينوك لينك الرقمية المبتكرة، بما يمثل استمراراً لتوسيع نطاق خدماتنا الرقمية المتنقلة لتزويد الوقود. وتأتي هذه الاتفاقية تلبيةً لحاجة مجموعة «إس تي إس» لأجود أنواع الوقود لضمان سير عملياتها بسلاسة وأمان. وسنواصل في مجموعة إينوك تقديم حلول مبتكرة تكفل انسيابية أعمالها وتجنّبها أي تأخير، وذلك من خلال تزويد حافلاتها المدرسية بالوقود في إمارتي الشارقة وأبوظبي».

من جانبه قال ستيف بورنيل، المدير التنفيذي لشركة خدمات النقل المدرسي «إس تي إس»: «باعتبارنا مشغلاً رئيسياً رائداً للحافلات المدرسية في دولة الإمارات، تسهم حافلاتنا يومياً بنقل أكثر من 20 ألف طالب بأسلوب يمتثل لأعلى مستويات الأمان والدقة في المواعيد وفق منهجية النقل الذكي. وبفضل الاتفاقية الجديدة، ستحظى عملياتنا في الشارقة وأبوظبي بدعم خدمات إينوك لينك الرقمية المبتكرة، ويسعدنا اغتنام هذه التجربة الرقمية السبّاقة للتزود بالوقود والتي ستقلص من الوقت المهدور لإعادة تزويد الحافلات بالوقود وستعمل على تحسين استهلاكنا للوقود».

وتعدّ مجموعة «إس تي إس» مشغل خدمات النقل المدرسي الخاص الرائد في دولة الإمارات بأكبر أسطول في المنطقة ضمن فئة النقل الخاص. وبموجب هذا التعاون، سيتمكن أسطول حافلات مجموعة «إس تي إس» من الوصول بأمان وسهولة إلى منتجات إينوك لينك، والتي تتمتع حالياً بأكثر الحلول تطوّراً في القطاع لتزويد الوقود رقمياً وبشكل شامل للشركات في المنطقة، وتجمع بين أعلى مستويات السلامة العالمية والمعايير التشغيلية المتفوقة، وحاصلة أيضاً على شهادات محلية للسلامة. وستشهد الاتفاقية أيضاً استكشاف الجانبين لحلول الوقود الصديق للبيئة على غرار البيوديزل وسائل عادم الديزل AdBlue في المستقبل القريب.

ودعماً لالتزام مجموعة إينوك برفد العملاء بأفضل المنتجات والخدمات ضمن فئتها، أطلقت المجموعة في عام 2019 إينوك لينك لتكون خدمة تزويد الوقود الرقمية، حيث توفّر إينوك لينك خدمة رقمية متكاملة للتزود بالوقود، مدعومة بأحدث سبل التحليل وإدارة الأساطيل وتسجيل المسافات المقطوعة لمشغلي الأساطيل التجارية في دولة الإمارات العربية، إضافة إلى تمكينهم من الوصول إلى منصة إلكترونية مخصصة لتحليل استهلاك الوقود بشكل إجمالي لكافة المركبات أو بحسب المكان أو حتى على مستوى المركبات.

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