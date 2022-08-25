«أمانة» تسلم أكبر مزرعة عمودية في العالم بدبي الجنوب

المصدر: دبي - البيان

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حققت مجموعة أمانة، الشركة المتخصصة في المنطقة في مجال البناء والتصميم، إنجازاً تاريخياً جديداً مع تسليمها لأول مزرعة عمودية في المنطقة، لتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات.

تم إنشاء المزرعة المائية عالية التقنية في دبي الجنوب من قبل «أمانة كونتراكتنج» بالتعاون مع شركة كروب وان القابضة والإمارات لتموين الطائرات. وتبلغ تكلفة مشروع بستانك للزراعة المائية 40 مليون دولار (150 مليون درهم)، في حين تبلغ مساحتها 330 ألف قدم مربعة وهي تقع في دبي وورلد سنترال، وستنتج أكثر من مليون كيلوغرام من الخضر الورقية عالية الجودة باستخدام مياه أقل بنسبة 95٪ من الزراعة التقليدية. تهدف هذه المزرعة المائية إلى تعزيز الأمن الغذائي طويل الأمد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستكون منتجاتها متاحة عبر رحلات محدد لطيران الإمارات ويمكن شراء منتجاتها لدى عدد من المتاجر في دولة الإمارات تحت علامة بستانيكا.

وقال جو لبكي، المدير العام في «أمانة كونتراكتنج» لدولة الإمارات والأسواق الناشئة: «تستمر أمانة في تجاوز حدود الابتكار باستخدام أحدث تقنيات البناء، ولا شك في أن مشاركة أمانة في إنجاز مشروع ثوري في الصناعة الزراعية بدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل وزيادة المرونة الوطنية كان مصدر فخر واعتزاز لفريق أمانة».

ومن أجل إنشاء أكبر مزرعة عمودية في العالم، استخدمت أمانة أفضل الابتكارات وأحدثها في مجال البناء والتشييد. وقد عمد مدير البناء إلى تنفيذ وتركيب أنظمة متخصصة لضمان أقصى قدر من الاستدامة والحفاظ على البيئة. يذكر بأن المشروع قد تم الانتهاء منه في الوقت المحدد، وبالاستعانة بتقنيات لزيادة الإنتاج إلى الحد الأقصى في الموقع.

وسلمت «أمانة كونتراكتنج» المشروع مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، باستخدام تقنيات البناء خارج الموقع. وقد عمدت أمانة إلى تنفيذ وتركيب أنظمة متخصصة في جميع أنحاء المشروع، مثل مصابيح LED في غرفة نمو الزرع وغرفة الإنبات، ومراوح النمو، وغرفة التحكم بنمو الزرع، وأماكن تخزين معدات التغليف، ومعدات النمو، والأرفف، وأنظمة جرعات المواد الغذائية، ومعدات غرفة الإنبات، وغيرها من المرافق.

استفادت أمانة من تقنية نمذجة معلومات المباني BIM لتطوير جميع رسومات الهندسية وتنفيذ هندسة البناء باستخدام تقنية البناء خارج الموقع. نظرًا لأن تقنيات المجسمات الجاهزة أكثر كفاءة وأصغر حجمًا وتسهم في الحد من المخلفات، فقد حرصت أمانة على إنشاء المشروع بأكثر الطرق استدامة، كما حققت أمانة أيضاً إنجازاً بارزاً من خلال إتمام أكثر من مليون ساعة عمل دون أي هدر وقت المشروع.

لقد حققت تقنيات البناء خارج الموقع انتشاراً كبيراً مع أدراك القطاع لفعاليتها في توفير الوقت والحد من النفايات وزيادة مستوى الأمن والنظافة والتي تعود بالنفع على كل الأطراف من العملاء والمقاولين والقوى العاملة ومما لا شك به البيئة، وهي بحاحة إلى وقت أقل لإنجاز المشاريع وتحد من مشكلة تجاوز التكاليف بشكل كبير، ولها دور في تحسين مستويات السلامة في بيئة العمل والحد من تأثيرات البناء السلبية على البيئة مقارنة بالبناء التقليدي في الموقع، وهذا ما جعلها الأسلوب الأمثل في بناء وتطوير أكبر مزرعة عمودية في العالم هنا في الإمارات.

يذكر بأن مجموعة أمانة قد كشفت في الشهر الماضي، عن هويتها التجارية الجديدة ويعمل تحت مظلتها 3 شركات تابعة وهي، (Construct)، (Manufacture)، و(Enhance).

ويعكس هذا التحول الجديد في هيكل مجموعة أمانة تطور المجموعة وما توفره لدعم مشهد الأعمال المتطور وهدفها الرامي إلى الوصول إلى عمليات بناء أنظف وأكثر استدامة وذكاء. لقد استطاعت أمانة خلال العقود الثلاثة الماضية أن تكرس مكانتها الرائدة في المنطقة وتحرص على الالتزام بالاستدامة والابتكار والرقمنة.

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