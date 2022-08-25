مراكز تسوّق «ماجد الفطيم» تطلق عروض موسم العودة إلى المدرسة

المصدر: دبي- البيان

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مع حلول موسم العودة إلى المدرسة، تعمل وجهات التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، وهي «سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر الزاهية» و«سيتي سنتر مردف»، على توفير المزيد من الفرح والتشويق خلال مرحلة الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تقدم مجموعة من الأنشطة المليئة بالمرح وسلسلة من التجارب المؤقتة. وستتاح الفرصة أمام الزوار خلال تسوقهم من أحدث تشكيلات الموسم الجديد، الفوز أيضاً بجائزة رسوم التعليم المدرسية بقيمة 30 ألف درهم.

فلقد أطلق «سيتي سنتر الزاهية»، وجهة التسوق ومفهوم أسلوب الحياة والبيع بالتجزئة الجديد في الإمارات الشمالية، خلال هذا الشهر فعالية مميزة جديدة خاصة بموسم العودة إلى المدرسة. وتوفر هذه الفعالية المتواصلة حتى 29 أغسطس في الغاليريا المركزية، للعائلات مساحة مخصصة للاستمتاع بالفنون والحرف اليدوية، والتجارب العلمية، والرسم الكاريكاتوري، وورش عمل مميزة.

هذا إلى جانب إمكانية الاستفادة من العروض الخاصة وتشكيلات المتاجر في كلٍ من كارفور، ومكتبة دبي وليفتيز، وغيرها الكثير. وللدخول والمشاركة في هذه الفعالية، يتوجب على الزبائن إنفاق مبلغ 500 درهم في كارفور أو 300 درهم في أي من المنافذ الأخرى، ومسح فواتيرهم من خلال تطبيق «شير»، حيث ستتاح الفرصة لطفلين للدخول والمشاركة في الأنشطة، واختيار سلعة واحدة والعمل على تزيينها وتصميمها على طريقته، وتشمل هذه السلع الحقائب المدرسية، محفظة الأقلام، عبوات المياه، علب الغداء وغيرها الكثير. بالإضافة إلى ذلك، يسهم مركز التسوق في توفير الدعم للعائلات المحتاجة، من خلال شراكة تجمعه مع «مؤسسة القلب الكبير» (TBHF). ويمكن للمتسوقين تسجيل أسمائهم ضمن فعالية العودة إلى المدرسة، وشراء اللوازم المدرسية من تجار التجزئة المشاركين، والتي سيتم التبرع بها للأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض.

من جهته، يتيح «سيتي سنتر ديرة»، الفرصة أمام عائلة واحدة محظوظة، للفوز برسوم التعليم المدرسية بقيمة 30 ألف درهم، وذلك في إطارة مبادرة «العودة إلى المدرسة» التي أطلقتها شركة «ماجد الفطيم». ويتوجب على الزوار للمشاركة والفوز، إنفاق مبلغ 300 درهم في «سيتي سنتر ديرة»، حيث سيحصلون أيضاً على استرداد نقدي بقيمة 25 درهماً لإنفاقها في كارفور. وسيتم الإعلان عن اسم الفائز المحظوظ خلال شهر سبتمبر 2022. بالإضافة إلى ذلك، لا تفوتوا فرصة زيارة التجربة المؤقتة على شكل باص مدرسة، المتواجدة في وست كورت حتى 31 أغسطس، والتي تتضمن مجموعة واسعة من العلامات التجارية بما في ذلك كارفور، «شرف دي جي»، و«كيبلينج» وغيرها الكثير.

كما يقدم «سيتي سنتر مردف» عروضاً وخصومات خاصة بموسم العودة إلى المدرسة، تتواصل حتى 4 سبتمبر، وتشمل 10X نقاط فورية من نقاط «شير»، مع كل عملية شراء على مختلف المنتجات من ملابس الأطفال، الأكسسوارات، الأحذية، الإلكترونيات، الكتب، القرطاسية، المفروشات، حقائب السفر، النظارات، الملابس الرياضية أو في أي من المتاجر المتخصصة.

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