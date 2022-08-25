2421 استشارة لرواد الأعمال في اقتصادية رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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قدمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 2421 استشارة مجانية لرواد الأعمال وطلبة الجامعات خلال فترة النصف الأول للعام الجاري، حيث تحظى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتشجيع دائم ضمن خطط واستراتيجية الدائرة لأهميتها في تنمية وبناء الموارد البشرية الوطنية، ضمن باقة من المبادرات التي تقدمها الدائرة لرواد الأعمال.

وأوضحت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة بالوكالة، أن الدائرة وفرت العديد من القنوات التواصل للراغبين على الحصول على جلسات استشارية مجانية سواء طلب استشارات قانونية مثل إجراءات التنازل عن الرخصة التجارية، أو العقود، أو إنهاء شراكة، أو طلب تظلم، أو اعتراض على تعميم صادر ضد الشركة، أو طلب حل ودي مع شريك آخر، وغيرها، بالإضافة للاستشارات الاقتصادية التي تشمل، طلب مساعدة في إعداد دراسة جدوى، أو في اختيار الاسم التجاري المناسب، أو تعلم مهارات تسويقية رقمية، أو طلب مساعدة في إعداد خطة للتغلب على التحديات التي تواجههم في استمرار الأعمال وغيرها لخلق مناخ تنافسي إيجابي والارتقاء بالمشاريع والأعمال وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال من دخول سوق العمل الخاص ليشكلوا قوة دافعة للاقتصاد الوطني.

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