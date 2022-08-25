«رازر جولد» تستثمر بحصة في «منتروت» بمركز دبي للسلع للتوسع في 32 دولة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة منتروت – مركز دبي للسلع المتعددة - Mintroute DMCC الرائدة في مجال إصدار وتوزيع بطاقات الهدايا الرقمية والإلكترونية، عن شراء شركة «رازر جولد» Razer Gold لحصة غير مهيمنة من رأس مال الشركة، وهذا الاستثمار يتماشى مع الخطط والطموحات الإقليمية والعالمية لـ «رازر جولد» في توسيع رقعة نشاط بيع منتجاتها وخدماتها الرقمية والتي تستهدف هواة الألعاب الإلكترونية.

هذا الاستثمار سيفسح المجال لـ «رازر جولد» الاستفادة المطلقة من منصة توزيع «منتروت» في أكثر من 32 دولة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا متمثلة بـ350 شريكاً يديرون ما يزيد على 750,000 نقطة بيع، وبالتالي تعزيز الانتشار لمنتجات وخدمات «رازر جولد» إقليمياً، وسيكون رافداً أساسياً للمحتوى الرقمي لمنصة «منتروت» والتي تدير حالياً 100 منتج رقمي يتم إصدارها وتوزيعها كقسائم إلكترونية.

تتميز «رازر جولد» بتوفيرها لمنصة عالمية موحدة للرصيد الافتراضي والذي يمكّن ممارسي الألعاب الإلكترونية حول العالم استخدامها في أكثر من 33,000 لعبة وتطبيق ترفيهي لشراء هذه الألعاب ومحتوياتها الحصرية. وما عزز قرار الاستثمار في «منتروت» هو ما شهدته «رازر جولد» من انتشار واسع لخدماتها ومنتجاتها في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي فترة لم تزد عن سنة بوصول هذه المنتجات والخدمات من خلال أكثر من 200,00 نقطة بيع تشملها منصة توزيع «منتروت» الرقمية.

وفي معرض تعليقها على هذه الشراكة قالت سمر مشينش، المؤسس الشريك والمدير العام في «منتروت»: «مع رازر جولد ستكون لنا فرصة زيادة عرضنا من المنتجات والعروض الرقمية، الأمر الذي سينعكس إيجابياً في تحقيق النمو للأعمال التجارية لعملائنا، فالتوزيع الرقمي النشط يحقق تنافسية عالية للمؤسسات الساعية لنيل حصة سوقية مدعومة بتقنية ومنتجات مميزة، ومع زيادة قدراتنا سنساعد شركاءنا – وشركتنا – في الحصول على أفضل وأحدث خيارات للتوزيع».

بدوره أكد مارتين والدن ستروم، المؤسس الشريك والمدير التنفيذي في «منتروت»، أن الشركة هي أكثر من مجرد منصة إصدار وتوزيع للقسائم الإلكترونية، فبفضل حلولها التقنية المتكاملة يمكن لأي شريك إدارة الطلب المتزايد على المنتجات الرقمية من خلال الشركاء المحليين، وخصوصاً الآن من خلال تعاوننا مع شركة ألعاب عالمية رائدة وهي «رازر جولد».

وقال اديسورن فوناروت، المدير التنفيذي في «رازر جولد»: «سيتيح الاستثمار في «منتروت» لــ«رازر جولد» تسريع وتيرة دخولنا إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تعتبر من أسرع الاقتصادات الرقمية نمواً حول العالم، وكذلك سيساعد على تطوير وتوفير حلول للدفع الرقمي لتجارنا الإقليميين والعالميين».

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