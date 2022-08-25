«طاقة» و«إنجازات» تتعاونان لدفع التحوّل الرقمي في دولة الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت إنجازات، شركة التكنولوجيا الإماراتية المتخصصة في مجالات التحول الرقمي والخدمات السحابية والأمن السيبراني، اليوم عن فوزها بحقوق تنفيذ أحد مشاريع التحوّل الرقمي لصالح مجموعة «طاقة»، الرائدة في مجال توفير المياه والطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية في أبوظبي وإحدى أفضل عشر شركات خدمية متكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وجرى توقيع العقد خلال حفل رسمي من قبل أسامة ذهبية، الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات، وعمر الهاشمي، المدير التنفيذي لوحدة أعمال النقل والتوزيع لدى مجموعة «طاقة».

ووقع خيار طاقة على إنجازات لتنفيذ المشروع بين مجموعة من الشركات العالمية المنافسة، وهو ما يمثل ثقة كبيرة بإنجازات في هذا المشروع الذي سيكفل تحول طاقة إلى شركة خدمات رقمية بالاعتماد على بنية تحتية مُحدّثة لتقنية المعلومات. وستتناول مسارات العمل الخاصة بالبرنامج المخاطر المتنوعة وستُوفر مجموعة جديدة من الإمكانات وتُعزز من مهارات الموظفين من حيث التعامل مع التقنيات الجديدة. وإلى جانب ذلك، ستُزود إنجازات، عن طريق مركز التميز لديها، مجموعة «طاقة» بقيمة طويلة الأمد من خلال تحسين أنظمتها وتعزيز تجربة العميل لديها.

ومن جانبه، قال عمر الهاشمي، المدير التنفيذي لوحدة أعمال النقل والتوزيع لدى مجموعة «طاقة»: «تمثل شراكتنا مع إنجازات في هذا المشروع خطوة بالغة الأهمية في رحلتنا نحو التحول الرقمي، وتعزيز موقعنا الريادي في جميع أرجاء المنطقة. نتطلع إلى الحصول على أفضل الحلول التقنية والرقمية التي تقدمها إنجازات، والتي ستُسهم في تعزيز مسيرة التحوّل الرقمي عبر جميع مفاصل أعمالنا، فضلاً عن توفير القيمة الإضافية ومواجهة التحديات التشغيلية وتعزيز تجربة العميل».

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أسامة ذهبية، الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات: «أتاح لنا التزام إنجازات بتقديم أفضل الخدمات التقنية فرصة التأسيس لعلاقات متفردة مع عملائنا الأوفياء. وأنا فخور للغاية برؤية مستويات الثقة المتزايدة بفريقنا الموهوب. ويعكس إعلان اليوم التطور الكبير الذي حققته إنجازات في مجال الخبرة المحلية والقدرة على التنفيذ، كما يُسلط الضوء على نجاحنا في تقديم أفضل تجربة لعملائنا من خلال مشاركتهم في عملية الابتكار وبناء الحلول الأنسب لهم. ونحن سعداء للغاية بهذه الشراكة مع مجموعة»طاقة«، ونتطلع لتنميتها وتعزيزها في المستقبل. ونحن واثقون من نجاحنا في بناء منظومة رقمية متكاملة وفعالة تنتقل بمجموعة»طاقة«إلى المستقبل من خلال تحويلها إلى شركة رقمية بالكامل».

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