«والدورف أستوريا» تتوسع في الخليج بافتتاح أحدث فنادقها في الكويت

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات «والدورف أستوريا» ومقرها الإقليمي دبي عن توسعها في منطقة الخليج بافتتاح أحدث فنادقها «والدورف أستوريا الكويت» في قلب مدينة الكويت، في الأفنيوز الذي يُعتبر أكبر وجهة تجارية وترفيهية وعصرية فاخرة في البلاد، على بُعد 11 كلم من مطار الكويت الدولي أي ما يعادل 15 دقيقة بالسيارة، فيوفّر لضيوفه وصولاً يسيراً إلى المعالم السياحية المحلية الشهيرة بما فيها دار الأوبرا الكويتية ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي والمسجد الكبير.

ويضمّ فندق والدورف أستوريا الكويت 200 جناح وغرفة ديلوكس عصرية مذهلة مع إطلالات بانورامية ساحرة على أفق المدينة النابض بالحيويّة. وبين ربوع هذا الصرح الاستثنائي، سوف يستمتع الضيوف بتجربة إقامة فريدة، بدءاً من المطاعم الراقية والمساحات الرائعة المُخصّصة للمناسبات وصولاً إلى سبا والدورف المذهل.

وقال يوكيم يان سلايفر، رئيس هيلتون في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا: «نحن في غاية الحماس لتوسيع محفظتنا في الكويت لتشمل علامة والدورف أستوريا الشهيرة التي ترتقي بتجربة الضيوف فيما يتعلق بالإقامة الفاخرة. ويُعتبَر فندق والدورف أستوريا الكويت ثالث فندق تفتتحه هيلتون في البلاد، ليقدّم علامةً موثوقةً إلى المسافرين الأكثر رقيّاً والذين ينشدون أعلى مستويات الخدمة. نحن نتطلّع إلى استقبال ضيوفنا في هذا الفندق الخلاب والذي سيصبح بلا شكّ أحد أبرز المعالم المرموقة في الكويت».

فخامة كلاسيكيّة

وأفاد دينو مايكل، نائب الرئيس الأوّل والرئيس العالمي للعلامات الفاخرة بهيلتون، قائلاً: «توفّر الإقامة في فندق والدورف أستوريا الكويت فرصةً لاكتشاف الوجهة والتعرّف على شعبها عن كثب. ولا شكّ في أنّ فريق عملنا يعمل جاهداً لتحويل تجربة والدورف أستوريا إلى حقيقة، مما يجعل من الفندق محوراً مركزيّاً للضيافة الفاخرة في السوق وعنواناً مميزاً لاستقبال المسافرين بين أحضان وجهة مشهورة بتنوّعها الثقافي الغنيّ. وفيما تواصل علامة والدورف أستوريا نموّها في أسواق ديناميكيّة حول العالم، نرحّب بالمسافرين الجدد والأوفياء لنا على حد سواء للاستمتاع بكل سبل الفخامة التي تتمتع بها علامتنا».

فبدءاً من التحف الفنّية المستوحاة من إرث الكويت العريق، مروراً بالمنسوجات مخمليّة الملمس واللمسات الرخاميّة ودرجات الألوان الفاخرة من البيج والذهبي والفضي، وصولاً إلى السلالم المنحوتة التي تُشكّل المعلم الأبرز في الردهة، تمّ انتقاء كلّ تفصيل بدقّة بالغة ليشعر الضيوف فور وصولهم بأقصى درجات الراحة تماماً كما ولو كانوا في كنف منزلهم.

وما إن تطأ أقدام الضيوف عتبة فندق والدورف أستوريا الكويت، سوف يجدون أنفسهم في مكان حيث تبقى الذكرياتٍ محفورةً في قلوبهم طوال الحياة. يحاكي التصميم الداخلي شعوراً بالانتماء إلى المكان، إذ تتخلّله عناصر تقليديّة تحمل بصمة العلامة، نذكر منها ساعة والدورف أستوريا الشهيرة التي تم تحديث تصميمها لتجسّد الإرث الثقافي الذي تتباهى به الكويت، هذا بالإضافة إلى استراحتَي ذا لايبراري وبيكوك آلي.

مشاريع مبتكرة

يُعتبَر فندق والدورف أستوريا الكويت العنوان الأرقى للاحتفال بالمناسبات المميّزة أو لاستضافة فعاليّة تبقى محفورةً في الذاكرة طوال العمر. يوفّر الفندق مساحاتٍ للاجتماعات والمناسبات مجهّزة بأحدث المعدّات، بما فيها قاعة ضخمة للمناسبات الكبرى تتسع لما يصل إلى 720 ضيفاً، فضلاً عن خمس غرف اجتماعات مجهّزة بالكامل، علماً بأنّ كلّ المساحات تسمح بدخول نور الشمس الطبيعي. وما يزيد التجربة تميزاً أنّ الفريق المتفاني يبقى في الخدمة لتنظيم المناسبات والفعاليات وفقاً لمتطلّبات الضيوف.

ينضوي فندق والدورف أستوريا الكويت تحت راية شركة المباني، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والتي تشتهر برؤيتها العصرية وتميّزها في إنجاز المشاريع المبتكرة. ينضم الفندق إلى منتجعَين آخرين تحت مظلّة علامة هيلتون يستقبلان الضيوف حالياً في الكويت وهما منتجع هيلتون الكويت وهيلتون غاردن إن الكويت.

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