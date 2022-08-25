مراكز التسوق في دبي تطلق حملة «العودة إلى المدارس»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، عن إطلاق حملة «العودة إلى المدارس» والتي تستمر حتى 4 سبتمبر المقبل، حيث تمنح المجموعة المتسوقين فرصة لربح جوائز نقدية كبرى خلال مفاجآت صيف دبي 2022.

ويمكن للعملاء الاستفادة من الخصومات الكبرى والعروض المذهلة على المستلزمات الدراسية والملابس الأنيقة وأحدث الأجهزة الإلكترونية، المتوفرة في مراكز التسوق المشاركة في حملة «العودة إلى المدارس» التي تنظمها مجموعة مراكز التسوق في دبي.

وقال ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي، إن موسم العودة إلى المدرسة يعد حدثاً هاماً للعديد من الطلبة وأولياء الأمور في الدولة، ويتم الاحتفال بهذا الحدث الاستثنائي، من خلال تنظيم حملة ترويجية كبرى لإضافة المزيد من البهجة للعام الدراسي الجديد، مع منح العائلات فرصة للفوز بجوائز نقدية كبرى.

ومعلقاً على مشاركة دبي آوتليت مول في حملة العودة إلى المدارس التابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي، صرح علي خماس، المدير التنفيذي لدبي آوتليت مول، قائلاً: «يعد موسم العودة إلى المدارس موسماً هاماً لقطاع التجزئة، ودائماً ما نبحث عن طرق مبتكرة لتقديم تجربة تسوق متميزة وعروض حصرية لعملائنا خلال هذا الموسم. هذا العام، يقدم دبي آوتليت مول خصومات تصل إلى 90% على أكثر من 1300 علامة تجارية كبرى. كما يسعدنا المشاركة في حملة العودة إلى المدارس التي تنظمها مجموعة مراكز التسوق في دبي».

وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي 18 مركزاً تجارياً: مركز البستان، مركز الغرير، أرابيان سنتر، البرشاء مول، القوز مول، الورقاء سيتي مول، باي أفينيو مول، البرشاء جنوب، سنترال مول، كراون مول، دبي آوتليت مول، اتحاد مول، جبل علي مول، مرحبا مول، الريف مول، سوق سيرينا، تايمز سكوير سنتر، تاون مول.

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