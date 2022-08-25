يوليو 2022 يسجل أعلى عدد للمبايعات العقارية في دبي خلال العقد الماضي بقيمة 21 مليار درهم

المصدر: البيان

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شهد السوق العقاري في إمارة دبي تسجيل نحو 7,092 مبايعة عقارية خلال يوليو 2022، بقيمة 21 مليار درهم، الأمر الذي يعدّ أعلى أداء للسوق لشهر يوليو خلال العقد الماضي، وتُظهر البيانات زيادة كبيرة في الأداء العام لحجم معاملات المبايعات بنسبة بلغت نحو 63.56%، بينما شهدت قيمة المبايعات نمواً بنحو 88.41% على أساس سنوي، وذلك وفقاً لبيانات المؤشر الرسمي لأسعار البيع والإيجارات الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع "بروبرتي فايندر".

وتشير بيانات المؤشر الرسمي الذي يتخذ من شهر يناير لعام 2012 كسنة أساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، إلى أن المؤشر الشهري العام للمبايعات لشهر يوليو 2022 قد سجل نحو 1.338 نقطة بسعر 1,303,493 درهم. في حين سجّل المؤشر الشهري للشقق السكنية نحو 1.414 نقطة بسعر 1,218,379درهم، وسجّل المؤشر الشهري للفلل / تاون هاوس نحو 1.349 نقطة بسعر مؤشر قدره 2,162,530 درهم.

علاوة على ذلك، سجل المؤشر الشهري العام لأداء الإيجارات السكنية نحو 0.978 نقطة خلال يوليو 2022 بسعر 52,248 درهم إماراتي، في حين سجّل المؤشر الشهري للشقق نحو 0.981 نقطة بسعر 48,688 درهم، ليسجّل المؤشر الشهري للفلل / تاون هاوس نحو 0.880 نقطة بسعر 135,456 درهم.

نظرة عامة

تُظهر بيانات "المؤشر" لشهر تموز (يوليو) الأداء الإيجابي لقطاع العقارات من خلال النمو المتواصل لإجمالي معاملات المبايعات، حيث تجاوزت معاملات شهر يوليو 2022 ذروة مبايعات شهر يوليو من عام 2013 والتي سجلت نحو 5,024 مبايعة، وهذا يمثل زيادة بنسبة 41.16% عن ذروة السوق على أساس شهري لشهر يوليو. ويواصل السوق الثانوي الاستحواذ على أكبر عدد من المعاملات بنسبة 59%من حيث عدد المعاملات ونحو 70.6% من حيث القيمة.

وبمقارنة الأداء العام على أساس سنوي مع نفس الفترة من العام الماضي، شهد السوق الثانوي أعلى حجم معاملات لشهر يوليو خلال العقد الماضي حيث شهد زيادة بنحو 61.17% من حيث عدد المعاملات ونحو 91.47% من حيث القيمة. وكذلك حققت المبايعات على الخارطة أعلى حجم معاملات لشهر يوليو 2022 مسجلة زيادة قدرها 67.13% من حيث عدد المعاملات ونحو 81.43% من حيث القيمة مقارنة بشهر يوليو 2021.

من ناحية أخرى، بلغ إجمالي عقود الإيجار في يوليو الماضي 42,698 عقد إيجار، 56.04% منها من العقود الجديدة، بينما 43.9% من العقود المجددة. واستحوذت العقود السنوية على نحو 85.94% من إجمالي العقود مقابل 14.06% من العقود غير السنوية. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت عقود الإيجار المسجلة للأغراض السكنية على نحو 72.98% من إجمالي العقود، بينما تم تسجيل 25.66% عقد لأغراض تجارية.

وحافظت عقود الإيجار لشهر يوليو النمو الإيجابي للسوق وشهدت زيادة بنحو 4.33%، مدعومة بالعقود المجددة التي شهدت نمواً بنحو 24.65% مقارنة بشهر يونية 2022. ولا تزال العقود السنوية تهيمن على سوق الإيجارات حيث شهدت زيادة بنحو 7.14% مقارنة بشهر يونية 2022، كما ارتفعت عقود الإيجار السكنية بنحو 5.67% مقارنة بنفس الفترة.

أبرز المناطق حسب إيجاري

وبحسب إيجاري، جاءت المناطق الأولى من حيث عدد عقود الإيجار المسجلة خلال يوليو 2022 كالتالي: منطقة جبل علي الأولى (1،557 عقداً)، الورسان الأولى (1،534 عقدًا)، الخليج التجاري (1،209 عقود)، البرشاء جنوب الرابعة (1،173 عقداً)، القصيص الأولى (1،145 عقداً)، مرسى دبي (1،133 عقداً)، ند حصة (1،111 عقداً)، الثنية الخامسة (961 عقداً)، البرشاء الأولى (912 عقداً)، ومردف (867 عقداً).

أهم المناطق حسب الطلب

ووفقاً لبيانات الطلب من قاعدة البيانات الخاصة بشركة "بروبرتي فايندر" تركّزت عمليات البحث عن الشقق في يوليو 2022 في كل من: مرسى دبي والتي تأتي في مقدمة المناطق الأكثر بحثاً تليها وسط مدينة دبي ثم الخليج التجاري ونخلة جميرا وقرية جميرا الدائرية وأبراج بحيرة جميرا. هذا وقد جاءت كل من مناطق دبي هيلز استيت ونخلة جميرا والمرابع العربية وداماك هيلز (أكويا باي داماك) ومدينة محمد بن راشد ودبي لاند على رأس القائمة من حيث عمليات البحث عن الفلل ومنازل التاون هاوس المعروضة للبيع.

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