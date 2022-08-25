أبوظبي تدرس إطلاق استراتيجية البلوك تشين والأصول المشفرة

المصدر: البيان

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عقدت لجنة أبوظبي للبلوك تشين والأصول المشفرة اجتماعها الأول برئاسة معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، لمناقشة إطلاق استراتيجية خاصة بها بما يتماشى مع استراتيجية الإمارة الاقتصادية.

وركزت اللجنة على أهمية تنظيم نشاطات البلوك تشين والأصول المشفرة مع ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية المُنظمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتطوير منظومة آمنة وتتميز بالشفافية، الأمر الذي يسهم في بناء الثقة وجذب المزيد من الشركات إلى أبوظبي.

تأسست اللجنة لتحسين تنافسية إمارة أبوظبي في مجال البلوك تشين والأصول الرقمية، والتنسيق بين الجهات الفاعلة في المجال، والتواصل مع الجهات التنظيمية والرقابية، وتطوير مستوى امتثال الأطراف العاملة في المجال مع المعايير الدولية والمتطلبات التنظيمية والرقابية، خاصة ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ودعم عملية تبادل المعلومات وأفضل الممارسات.

لتحقيق هذه الأهداف، تضم لجنة أبوظبي للبلوك تشين والأصول الرقمية عدداً من ممثلي أبرز الدوائر الحكومية والجهات المعنية والمختصة في المجال، حيث تضم ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وواي لوم كوك، المدير التنفيذي في سلطة التسجيل بسوق أبوظبي العالمي، ومحمد قيسي، رئيس المشاريع الاستراتيجية في "القابضة" (ADQ)، وفيصل الحمادي، المدير التنفيذي لـلحاضنات في "القابضة" (ADQ)، وسعادة محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، والدكتور نيكولاس ميتانيس، المستشار في مكتب الرئيس التنفيذي لـ"مصدر"، وإبراهيم عجمي، رئيس المشاريع والنمو في مبادلة للتنمية، والمهندس عبد الله الشامسي، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، وسعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع: «يأتي تأسيس لجنة أبوظبي للبلوك تشين والأصول المشفرة رؤية ومنهج القيادة الحكيمة التي مكنت الإمارة من تأسيس بيئة اقتصادية داعمة، وإنجاز بنية تحتية واتصالات بمستويات عالمية، وتتميز برؤية ومنهج لريادة الأعمال تستهدف توفير فرص النمو للجميع، ودعمهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم».

وأضاف معاليه: « تجمع لجنة أبوظبي للبلوك تشين والأصول المشفرة في عضويتها مختلف الجهات المعنية لبناء إطار تنظيمي ومنظومة أعمال متكاملة تتعامل مع مختلف المخاطر وجوانب الحوكمة مثل مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وحماية المستثمر، والحوكمة التقنية، ومخاطر حفظ الأصول بهدف تعزيز نشاط البلوك تشين والأصول المشفرة».

وأشار معالي محمد علي الشرفاء إلى أن الخطوة تسهم في «إتاحة الفرصة للاعتماد على تقنية البلوك تشين والأصول المشفرة من أجل تحقيق طموحات أبوظبي، وستكون الأولوية في ذلك للمجالات التي تتميز بفرص نمو أعلى، بما في ذلك التقنيات الزراعية والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والصناعة الدوائية، والطاقة، والسياحة، وتقنية المعلومات، حيث نعمل على دعم الأعمال في هذه القطاعات لضمان التوسع وتسريع النمو».

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