سعيد الطاير يتفقد تقدم سير العمل في أكبر مركز بيانات أخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المصدر: البيان

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تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقدم سير العمل في أكبر مركز بيانات أخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابع لمركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، المملوك بالكامل من قبل "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

رافق معالي الطاير في الزيارة كل من المهندس مروان بن حيدر نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة "ديوا الرقمية" والمهندس وليد بن سلمان نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الطاقة، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "مورو.

ويُعد المركز ثاني مركز بيانات أخضر تطلقه شركة "مورو"، بالاعتماد على الطاقة الشمسية في دبي، وسيقدم المنتجات والخدمات الرقمية بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الخدمات السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: " يأتي هذا المركز تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتحقيق صفرية الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2031، التي تهدف للارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية عالية. وسيكون للمركز دوراً أساسياً في تطوير نظام بيئي مستدام معتمداً على أحدث التقنيات في مجال الطاقة الشمسية وتخزينها بالإضافة إلى نظم الذكاء الاصطناعي والاستدامة، إذ سَيُمكن المركز الشركات العالمية المتخصصة في الحوسبة المتقدمة والشركات المحلية والهيئات الحكومية من الوصول إلى حوسبة خالية من الانبعاثات الكربونية، كما سيساعد المؤسسات على تنفيذ مبادرات الاستدامة الخاصة بها والحد من بصمتها الكربونية.

يمثل المركز نموذجاً للجمع بين التقنيات الرقمية وتقنيات الطاقة ومصمم لتلبية الأهداف المستدامة والبيئية عن طريق توفير بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات الصديقة للبيئة والمنخفضة الكربون التي تعمل باستخدام الطاقة الشمسية.

وتعمل شركة "مورو" على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 13,806 طناً سنوياً، ويتبع المركز معايير البناء للمباني الخضراء، وتم تصميمه للحصول على شهادة "Tier-III" من معهد "أب تايم"، ويعتمد مركز البيانات الأخضر المحايد للكربون على الطاقة الشمسية وستتجاوز قدرته الاستيعابية 100 ميجاوات.

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