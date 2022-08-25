4.7 تريليونات أصول الشركات الوطنية المدرجة بنمو 10%

المصدر: أبوظبي - وام

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زادت أصول (موجودات) الشركات الوطنية المدرجة في أسواق المال المحلية بنحو 10% أو ما يعادل 425.7 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري في مؤشر على ملاءتها المالية القوية وقدرتها على التوسع في أنشطتها وعملياتها التشغيلية، أو تنفيذ استحواذات على شركات أخرى أو تطوير منتجات وخدمات جديدة.

واستناداً إلى إفصاحات 118 شركة مدرجة أعلنت نتائجها المالية على مواقع الأسواق المالية، زادت أصول تلك الشركات إلى 4 تريليونات و734 ملياراً و546 مليون درهم في نهاية يونيو الماضي مقابل نحو 4 تريليونات و308 مليارات و846 مليون درهم بنهاية ديسمبر من العام الماضي.

واستحوذت 74 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من إجمالي الأصول بنسبة 59.8% لتصل إلى 2 تريليون و831 ملياراً و977 مليون درهم في نهاية يونيو الماضي، بارتفاع نسبته 10%، وذلك في مقابل 2 تريليون و574 ملياراً و772 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2021، ما يعني زيادة تعادل 257.2 مليار درهم خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالي.

سوق دبي المالي

وحازت 44 شركة مدرجة في سوق دبي المالي على ما نسبته 40.2% من إجمالي أصول الشركات مع وصولها إلى 1 تريليون و902 مليار و568 مليون درهم في نهاية يونيو الماضي، بنمو قدره 9.7%، مقابل نحو 1 تريليون و734 ملياراً و74 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2021، ما يعني زيادة بنحو 168.4 مليار درهم خلال 6 أشهر الأولى من 2022.

وجاء قطاع البنوك في الصدارة بعد استحواذ 17 بنكاً مدرجاً على 69% من إجمالي الأصول، مع وصول أصول البنوك المدرجة إلى 3 تريليونات و273 ملياراً و650 مليون درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 3 تريليونات و139 ملياراً و398 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 4.3% أو ما يعادل 134.25 مليار درهم.

وبلغت أصول شركتين مدرجتين في قطاع المرافق نحو 355 ملياراً و34 مليون درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 349 ملياراً و644 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2021، بارتفاع قدره 1.5%، فيما وصلت أصول 8 شركات عقارية مدرجة إلى 246 ملياراً و229 مليون درهم في نهاية يونيو الماضي.

مالية واستثمار

ونمت أصول 9 شركات مدرجة في قطاع المالية والاستثمار بنسبة من 142 ملياراً و945 مليون درهم في نهاية العام الماضي إلى 216 ملياراً و215 مليون درهم في نهاية يونيو 2022، بزيادة قدرها 51.3%، فيما ارتفعت أصول 3 شركات مدرجة في قطاع الاتصالات بنسبة 6.7% من 151 مليار و716 مليون درهم في نهاية العام الماضي إلى 161 ملياراً و939 مليون درهم في نهاية يونيو 2022.

ووصلت أصول 28 شركة تأمين مدرجة إلى 64 ملياراً و769 مليون درهم في نهاية يونيو الماضي مقابل نحو 61 ملياراً و839 مليون درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 4.7%، بينما زادت أصول 3 شركات مدرجة في قطاع الطاقة إلى 44 ملياراً و333 مليون درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 42 ملياراً و127 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2021.

وتصدر «أبوظبي الأول» قائمة الشركات المدرجة الأكبر من ناحية الأصول مع وصولها إلى 1.042 تريليون درهم، يليه «الإمارات دبي الوطني» بأصول 710.6 مليارات درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بنحو 476.09 مليار درهم، و«دبي الإسلامي» 282.2 مليار درهم، و«بنك المشرق» 188.6 مليار درهم.

مراكز

جاءت «طاقة» في المركز السادس بأصول 178.7 مليار درهم، ثم «ديوا» 176.3 مليار درهم، و«العالمية القابضة» 163.7 مليار درهم و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 141.9 مليار درهم و«أي آند - اتصالات سابقاً» 138.5 مليار درهم و«إعمار العقارية» 12.1 مليار درهم و«دبي التجاري» 117.5 مليار درهم.

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