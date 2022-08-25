دبي التاسعة ضمن أسعد وجهات العالم

المصدر: دبي- سيد صالح

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تصدرت دبي وجهات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما حلّت في المركز التاسع عالمياً على قائمة أسعد وجهات العالم لقضاء العطلات، وفقاً لنتائج الاستبيان الذي أجرته «كلوب ميد» الفرنسية المتخصصة في حجز باقات العطلات السياحية ذات الفخامة البالغة.

وأجرت «كلوب ميد» الاستبيان على عينة من عملائها ومتابعي موقعها الشبكي، حيث اختاروا أسعد وجهات العالم لقضاء العطلات، استناداً إلى عددٍ من المقومات والمعايير الموضوعية التي تجعل المرء يشعر بالسعادة عند قضائه عطلة في وجهة من الوجهات.

وكان الأمن وانخفاض معدلات الجرائم في مقدمة هذه المعايير، حيث نالت دبي فيه الصدارة العالمية برصيد 83 من أصل 100 درجة، لتكون هي الأولى عالمياً في الأمان بين كافة وجهات العطلات، بحسب آراء المشاركين.

وتضمنت المعايير أيضاً مستويات التلوث، الأنشطة الترفيهية الخارجية المتاحة، مستويات مراكز التدليك والأندية الصحية المتاحة في كل وجهة، وغيرها.

وحصلت دبي على 56.3 درجة في المؤشر العام، لتنال بها الصدارة إقليمياً والمرتبة التاسعة عالمياً بين أسعد وجهات العالم لقضاء العطلات.

وتفوقت دبي على وجهات عالمية مرموقة لقضاء العطلات مثل باريس، مدريد، نيويورك، لوس أنجليس، كافة المدن السويسرية، سنغافورة، هونغ كونغ، والتي جاءت جميعها خارج قائمة العشرة الأوائل.

وكانت صدارة القائمة من نصيب «بالي» الإندونيسية برصيد 73.7 درجة، تليها «لاس فيغاس» ثم «نيو أورليانز» ثالثة وكلتاهما أمريكيتان، بنفس الرصيد، وهو 67.1 درجة.

وكانت المراكز من الرابع إلى الثامن من نصيب برشلونة، أمستردام، بودابست، فانكوفر، وسان فرانسيسكو، على التوالي.

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