4.8 مليارات درهم مكاسب الأسهم

المصدر: أبوظبي - وام

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ربحت أسواق الأسهم المحلية 4.8 مليارات درهم، أمس، بدعم مكاسب الأسهم القيادية وعمليات شرائية للمستثمرين الأجانب.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 2.672 تريليون درهم بنهاية التعاملات، أمس، منها 2.102 تريليون درهم للشركات المدرجة في سوق أبوظبي المالي و569.7 مليار درهم للأسهم في سوق دبي.

وضخ المستثمرون الأجانب غير العرب نحو 142.3 مليون درهم في السوقين كمحصلة شراء، منها 62.78 مليون درهم صافي شراء في أبوظبي و79.56 مليون درهم صافي شراء في دبي بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات في السوقين بقيمة 437.29 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 294.9 مليون درهم. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.74 مليار درهم منها 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي و456.2 مليون درهم في سوق دبي، وتم تداول 407.7 ملايين سهم عبر تنفيذ 17 ألف صفقة.

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