«ألفاريز آند مارسال»: نمو أرباح أكبر 10 بنوك إماراتية في الربع الثاني

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار نسختها الأحدث من تقرير أداء القطاع المصرفي في الإمارات للربع الثاني من 2022، والذي يشير إلى زيادة في الربحية الربع سنوية، سجلتها أكبر 10 بنوك إماراتية خلال الربع الثاني من 2022، حيث شهد المقرضون زيادة في الربحية مدفوعة بإيرادات الفوائد الأساسية، بينما نما إجمالي دخل الفوائد للبنوك بشكل كبير بنحو 19.5% على أساس فصلي في الربع الثاني، مدعوماً بارتفاع دخل الفوائد.

وسجلت البنوك الكبرى في الدولة أيضاً زيادة في صافي الدخل الإجمالي بنحو 24.4% في السنة المالية الحالية إلى 12.6 مليار درهم.

ويكشف النشاط المتزايد بين القروض والودائع عن تحسن في الوضع الاقتصادي للعملاء. وأدى الارتفاع الحاد في كل من السلف والودائع إلى الارتفاع في دخل الفوائد، إذ شهد إجمالي السلف نمواً 1.8% في حين نمت الودائع بشكل أسرع 4.5%.

ارتفع إجمالي الدخل من غير الفوائد 15.1% على أساس فصلي، كما ارتفع صافي هامش الفائدة الإجمالي 26.1 نقطة أساس على أساس فصلي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وتحسنت جودة الأصول الإجمالية حيث انخفضت القروض المتعثرة/‏‏ القروض والسلفيات بنسبة 0.4% لتصل إلى 5.7% خلال الربع الثاني من العام.

بيانات السوق

ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الأول مع النتائج المسجلة في الربع الرابع من 2021.

وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في الإمارات للربع الأول من 2022 من ألفاريز آند مارسال كلاً من: أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، والمشرق، وأبوظبي الإسلامي، ودبي التجاري، والفجيرة الوطني، ورأس الخيمة الوطني، والشارقة الإسلامي.

وتجاوز نمو ودائع العملاء معدل القروض والسلف في الربع الثاني من 2022، إذ ارتفع إجمالي القروض والسلف لأكبر 10 بنوك في الإمارات بنسبة 1.8% على أساس فصلي في الربع الثاني من 2022، بينما نمت الودائع 4.5% على أساس فصلي. ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع إلى 82.4% على أساس فصلي في الربع الثاني مقارنة بنسبة 84.5% على أساس فصلي في الربع الأول من العام نفسه.

وشهد صافي هامش الفائدة للقطاع المصرفي الإماراتي تحسناً مع ارتفاع سعر الفائدة القياسي، على الرغم من هذا التحسن بنسبة 2.3%، إذ لا يزال أقل من مستوياته السابقة قبل الجائحة البالغة 2.6%. وتحسن صافي هامش الفائدة 26.1 نقطة أساس على أساس فصلي، بينما شهدت نسبة إجمالي الدخل من غير الفوائد ارتفاعاً بنسبة 15.1% على أساس فصلي بوتيرة أسرع مقارنة بصافي الأصول التي تحمل فائدة 3.9% على أساس فصلي.

جودة الائتمان

وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال»: «من المتوقع أن يسجل القطاع المصرفي في المنطقة، بما في ذلك القطاع المصرفي في الإمارات، ربحية قوية ومستمرة على خلفية زيادة أسعار الفائدة وتحسين جودة الائتمان والنمو الاقتصادي القوي. في حين أن التضخم أصبح الآن مصدر قلق عالمي، إلا أننا نتوقع أن يأتي بتبعات أقل تأثيراً على المنطقة، بفضل أسعار النفط الثابتة وزيادة ثقة المستهلك وانتعاش النشاط الاقتصادي. كما أسهمت بشكل رئيسي المشاركة الكبيرة والمفتوحة في الموجة الأخيرة من الاكتتابات العامة الأولية ذات الصلة بالقطاع العام في الشعور الإيجابي خلال هذا الربع الثاني من العام».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز