أحمد الخاجة مدير «دبي للمهرجانات والتجزئة»: 962 علامة تجارية جذبتها «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي – وام

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أكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، نجاح الدورة الخامسة والعشرين لمفاجآت صيف دبي، والتي تمكنت من استقطاب 962 علامة تجارية، و3257 محلاً تجارياً، مما يدل على مدى الثقة التي يوليها الشركاء وأصحاب المتاجر بهذا الحدث السنوي، وما يمكن أن يسهم به في تنشيط الأسواق.

وأوضح في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن أهم المؤشرات على نجاح هذه الدورة، هو مساهمة مفاجآت صيف دبي في تنشيط مبيعات قطاع التجزئة في دبي، وزيادة الإقبال على زيارة مراكز التسوق، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد العلامات التجارية والمتاجر التي شاركت في هذه الدورة.

وقال إن «مفاجآت صيف دبي» تلعب دوراً حيوياً في تطوير وازدهار قطاع التجزئة في دبي على مدار الـ 25 عامًا الماضية، والتي بدورها ساهمت في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للتسوق على مستوى العالم، لافتاً إلى أن فصل الصيف بات فترة مميزة لزيارة المدينة للاستفادة من العروض والباقات الترويجية المميزة التي يقدمها الشركاء في مختلف القطاعات بما فيها الفنادق والطيران والمطاعم والترفيه والتجزئة، وتشهد مختلف القطاعات الاقتصادية حركة نشطة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال فترة تنظيم مفاجآت صيف دبي.

ووصف الخاجة، الدورة الحالية من مفاجآت صيف دبي، والتي تستمر حتى 4 سبتمبر 2022، بأنها من أكثر الدورات تميزاً كونها تحتفل بمرور 25 عاماً على إطلاقها، عبر تقديم برنامج حافل ومميز من الفعاليات الترفيهية المناسبة للعائلات، إضافة إلى مجموعة من العروض والتخفيضات الكبرى في مراكز التسوق والمحلات التجارية، علاوة على فرص الفوز بجوائز قيمة بما فيها «مليونير شير»، وكذلك الجوائز اليومية، وغيرها الكثير.

وأكد أهمية الشراكة الحقيقية التي تربط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مع شركائها، من خلال الحرص على تقديم أفضل التجارب لسكان وزوار دبي بما يمكنهم من الاستمتاع بوقتهم في المدينة، والاستفادة من العروض الترويجية المتاحة.

وحول التسهيلات والحوافز المقدمة للشركاء، أشار إلى أن المؤسسة تقوم بالترويج للعلامات التجارية والمتاجر المشاركة عبر مختلف الوسائل الإعلامية والدعائية بما فيها قنوات التواصل الاجتماعي، وبالإضافة إلى ذلك تعطي المؤسسة المتاجر المشاركة مجموعة من المواد التسويقية المتعلقة بمفاجآت صيف دبي، وذلك لعرضها في واجهاتها لتعريف المتسوقين بمشاركتها بتقديم العروض.

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