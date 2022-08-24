109 دورات وورش عمل تنظمها غرفة عجمان بالنصف الأول

المصدر: عجمان - وام

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نفذت غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري 109 دورات وورش عمل متخصصة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بمجال التدريب، وذلك ضمن جهود الغرفة لتعزيز خبرات ومهارات كوادرها البشرية، ورفع قدراتهم الوظيفية وتهيئة بيئة عمل تتسم بالجاذبية.

وأكدت أمل حميد المطروشي، مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة، أن غرفة عجمان حريصة على توفير برامج تدريبية متكاملة يشمل كافة الموظفين بدرجاتهم الوظيفية، كما تعتمد الغرفة العديد من مصادر التدريب الحضورية، ومنصات التدريب الرقمية، والتي توفر فرصاً تدريبية مبتكرة تعتمد على التنوع والشمولية في مختلف المجالات.

وقالت: «القطاع الاقتصادي بشكل عام يتسم بالديناميكية وسرعة المتغيرات، وتسعى الغرفة بتوجيهات مجلس الإدارة إلى توفير باقات تدريبية في كافة التخصصات لمواكبة المستجدات، وضمان توفير خدمات تتسم بسرعة الإنجاز والجودة التي يتطلع إليها مجتمع الأعمال، لتمثل الخطة التدريبية لغرفة عجمان ركيزة ورافداً أساسياً لتطوير بيئة العمل، وتطوير الخدمات وتقديم قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة ككل».

وأضافت مدير إدارة الموارد البشرية: «غرفة عجمان تسعى إلى تنويع شراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتوفير فرص تدريبية لتنمية المهارات وتمكين الكوادر، الأمر الذي يحقق أهداف الغرفة عبر تعزيز ممكنات التنافسية والريادة، وتوفير خدمات استباقية تدعم استدامة ونمو مجتمع الأعمال».

وأشارت إلى أن الخطة التدريبية للغرفة خلال النصف الثاني من العام الجاري تعتمد عدداً من المجالات، ومنها استشراف المستقبل والتخطيط للسيناريوهات، والسعادة وجودة الحياة، وتصميم وإدارة الخدمات الحكومية وتحليل البيانات والقدرات الإحصائية.

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