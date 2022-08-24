مؤتمر جيبكا للمغذيات الزراعية في دبي يركز على تصفير الانبعاثات الغازية 28 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، المنظمة الممثلة لشؤون القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي، عن انعقاد الدورة الثانية عشرة من مؤتمر جيبكا للمغذيات الزراعية بهدف مناقشة قضيتي الأمن الغذائي وصافي الانبعاثات الصفري، وذلك في الفترة ما بين 28 و29 سبتمبر المقبل في فندق العنوان سكاي فيو دبي.

سينعقد المؤتمر، الذي سيحضره المئات من قادة الصناعة عبر كامل سلسلة قيمة المغذيات الزراعية، تحت شعار «حل تحديات الغذاء العالمية بالمغذيات الزراعية»، وذلك على ضوء تزايد انعدام الأمن الغذائي بين المعتدل والشديد منذ العام 2014 إلى العام 2020 الذي سجل زيادة كبيرة تساوي الخمس سنوات السابقة مجتمعة، مع حوالي 2.37 مليار شخص أي ما يقرب من 1 من بين كل 3 أشخاص لم يتمكنوا من الحصول على الغذاء الكافي في العام 2020.

وهذا يضع قطاع المغذيات الزراعية الذي غالباً ما يتم تجاهله، في المقدمة للعب دور أساسي في مواجهة تحديات الغذاء العالمية، حيث إن ما يقرب من نصف إنتاج الغذاء العالمي أصبح اليوم ممكناً عن طريق المغذيات الزراعية. إلى جانب ذلك فإن النمو المطرد لسكان العالم مصحوباً بعوامل، مثل التوسع في الأراضي والتحضر، يجعل دور المغذيات الزراعية في إطعام العالم ضرورياً لسنوات مقبلة.

وبناءً على نجاح نسخته لعام 2021، يعود مؤتمر جيبكا الثاني عشر للمغذيات الزراعية إلى دبي لتوفير منصة حوار وتعاون بين كل أطراف سلسلة قيمة المغذيات الزراعية لمعالجة الموضوعات المستقبلية، بما فيها آليات تمكين الزراعة الذكية مناخياً والحد من الانبعاثات المرتبطة بالأسمدة والاستثمارات المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة وتأثير الاتجاهات العالمية الرئيسية على أسواق المغذيات الزراعية.

سيكون التركيز الرئيسي في المؤتمر هذا العام على دور المغذيات الزراعية المستدامة في تقليل التأثير المناخي لقطاع الزراعة وتمكين الانتقال إلى الحياد الكربوني وذلك على ضوء التقارير التي تشير إلى أن الزراعة باتت تساهم بحوالي 24٪ من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في جميع أنحاء العالم. وسيناقش الحدث الذي يستمر على مدى يومين، التقنيات والابتكارات والشراكات والتمويل اللازم لإزالة الكربون من الصناعة، مع ضمان عدم تكبيد المزارعين في أي مكان من العالم أي مصاريف إضافية للحصول على العناصر الغذائية اللازمة لإنتاجهم الغذائي.

سيلقي كلمة الترحيب في اليوم الأول 28 سبتمبر، عبد الرحمن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة قافكو ورئيس لجنة المغذيات الزراعية في جيبكا، بينا يلقي ألزبيتا كلين، المدير العام لاتحاد الأسمدة الدولي (IFA) كلمة رئيسية حول دور المغذيات الزراعية في القضاء على الجوع العالمي. يلي ذلك كلمة يلقيها الدكتور ماكسيمو توريرو كولين، كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) يتناول فيها أزمات الأسمدة العالمية وآثارها على أهداف التنمية المستدامة. كما وسيناقش خبراء الصناعة أحدث التطورات في الحد من البصمة البيئية للمغذيات الزراعية.

اليوم الثاني من المؤتمر سيفتتحه عبد الرحمن شمس الدين، الرئيس التنفيذي لشركة سابك للمغذيات الزراعية ونائب رئيس لجنة المغذيات الزراعية في جيبكا، بكلمة ترحيبية. يلي ذلك ندوة حوارية يشارك فيها خبراء استراتيجيون في الصناعة لمناقشة اتجاهات الاندماج والاستحواذ في القطاع العالمي واتجاهات الاندماج الإقليمية.

وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور عبد الوهاب السعدون عن قلقه تجاه تزايد خطر انعدام الأمن الغذائي لملايين الأشخاص في العالم، وذلك نتيجة الاضطرابات المستمرة في سلاسل الإمداد بسبب الوباء إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والصراع بين روسيا وأوكرانيا. منوهاً بأهمية هذا الحدث الذي سيناقش على مدار يومين كاملين آليات التعاون بين أطراف سلسلة قيمة المغذيات الزراعية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في المنطقة والعالم مع تمكين الانتقال إلى تصفير الانبعاثات الغازية في القطاع.

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