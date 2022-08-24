مجموعة موانئ أبوظبي تحصد 17 جائزة أعمال دولية

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصدت مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، 17 جائزة من «جوائز ستيفي الدولية للأعمال 2022» العالمية المرموقة والتي تكرم التميز والإنجازات اللافتة المحققة من قبل المؤسسات المختلفة في مجالات عملها، حيث شهدت النسخة الـ19 منها استقطاب أكثر من 3,800 طلب ترشيح من مجموعة واسعة من المؤسسات.

وحصلت مجموعة موانئ أبوظبي على سبع جوائز ذهبية، وست جوائز فضية، وأربع جوائز برونزية وذلك في أكبر عدد من الجوائز تحصده في مناسبة واحدة في تاريخها، وجاءت هذه الجوائز تكريماً للأداء المتميز للمجموعة خلال العام الماضي، وإدارتها الناجحة لتبعات جائحة (كوفيد19) على قطاعات النقل البحري الدولي والخدمات اللوجستية، وإطلاقها لهوية مؤسسية جديدة، وإدراج أسهمها على السوق الرئيسية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وشملت الجوائز التي حصلت عليها المجموعة الجائزة الذهبية في فئة «أفضل إنجاز في النمو المؤسسي» وذلك عن قطاع الموانئ التابع لها والذي نجح في توسيع النطاق الدولي لأعمالها بصورة ملموسة خلال الأشهر القليلة الماضية، بالإضافة إلى الجائزة الذهبية في فئة «إدارة الاتصال للعام» وذلك عن الجهود المثمرة للفريق الذي نجح في تنفيذ كم كبير من حملات الاتصال الداخلية والخارجية تدعم التوسع الكبير الذي تشهده أعمال المجموعة.

وحصل القطاع الرقمي التابع للمجموعة أيضاً على جائزة ذهبية عن المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «أطلب»، فيما حصلت المجموعة على الجائزة الذهبية في فئة «أفضل حملة تسويقية للعام» عن حملة «إعادة تصور التجارة» التي تسلط الضوء على الإطلاق العالمي للهوية المؤسسية الجديدة لمجموعة موانئ أبوظبي. إلى جانب ذلك، فقد تم منح الجائزة الذهبية لفئة «المدير التنفيذي للعام» لكل من السيد سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ، وللكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للقطاع البحري والرئيس التنفيذي لسفين فيدرز، ومن الأفراد حصل السيد مجدي عبدالعزيز على الجائزة الذهبية لفئة «إنجازات العمر» عن خدمته الطويلة والمتفانية في المجموعة على امتداد 31 عاماً.

وأشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى أن الفضل في تحقيق هذا النجاح من قبل المجموعة يعود إلى دعم القيادة الرشيدة التي تعد توجيهاتها البوصلة لجهود تطوير المجموعة ودعمها للنمو الاقتصادي وتعزيز التصنيع في الدولة.

وقال: «تؤكد الجوائز العديدة التي حصدتها مجموعة موانئ أبوظبي على أدائها المتميز خلال الأعوام القليلة الماضية بهدف تحقيق التميز ونشر ثقافة الابتكار على امتداد عملياتها. وأسهمت المشاريع الجديدة والخدمات المحسنة واستراتيجية التنويع التي ننتهجها في توسيع الأثر الإيجابي لأعمالنا، وحققت نتائج لافتة لأصحاب العلاقة والمجتمعات في المناطق التي نعمل فيها بجميع أنحاء العالم».

وشملت الجوائز الفضية التي حصلت عليها المجموعة «إدارة خدمات المتعاملين للعام» و«أفضل إنجاز في التوسع العالمي» و«أسرع الشركات نمواً في الشرق الأوسط وأفريقيا»، إلى جانب حصول السيدة مهرة الشامسي على الجائزة الفضية كذلك في فئة «امرأة العام» لكونها أول سيدة إماراتية تعمل كقبطان بحري، فيما حصل السيد حسام شيخاني على الجائزة البرونزية في فئة «تنفيذي خدمة المتعاملين للعام».

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