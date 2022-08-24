الأسبوع الأخير.. «عالم مدهش» يختتم موسماً صيفياً مليئاً بالروائع

المصدر: دبي - البيان

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لم يتبق سوى أربعة أيام حتى إسدال الستار على «عالم مدهش»، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية التي تقام داخل القاعات في المنطقة. ومع عودة الصغار إلى المدارس يوم الاثنين المقبل، فإن هذا الأسبوع هو آخر فرصة للاستمتاع في هذه الوجهة الترفيهية المفضلة للعائلات، والتي تستقبلهم يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 28 أغسطس.

ومع ختام موسم صيفي رائع مليء باللحظات الممتعة، تبقى في «عالم مدهش» فرصة أخيرة للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة والعروض الترفيهية والتعليمية وورش العمل والجوائز، التي تدخل السعادة والمرح على زواره من العائلات والأطفال، بالإضافة إلى فرصة لقاء شخصيتي دبي المحبوبتين مدهش ودانة.

يستقبل عالم مدهش زواره يومياً في مركز دبي التجاري العالمي، ويقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات والورش التعليمية وغيرها التي تناسب جميع الأعمار. حيث يمكن للصغار الاستمتاع بمغامرة Winter at Modesh، والتي ينطلق فيها الجميع في عالم من المغامرات والمرح في الحديقة الثلجية الصغيرة المستوحاة من فصل الشتاء، أو يمكنهم ارتياد مقهى مدهش الجديد الذي يقدم العديد من المأكولات الشهية التي تميزها لمسات مدهش ودانة، بما في ذلك البسكويت، والكب كيك، والمشروبات المميزة الحصرية، وغير ذلك الكثير. ومن جهة أخرى فسوف تتاح للصغار فرصة تعلم مهارات جديدة في أكاديمية مدهش للمخبوزات، بما في ذلك مهارات صنع العجين وتشكيله، وكذلك فرصة شراء هدايا تذكارية مستوحاة من شخصية مدهش المحبوبة.

كما يقدم «عالم مدهش» تجارب لا تنسى مستوحاة من البحيرات وأشجار المانجروف التي يعيش وسطها مدهش ودانة، بالإضافة إلى العديد من عروض الرقص الممتعة وتجارب الطعام الفريدة. ولضمان تعلم الصغار وتحقيق الاستفادة القصوى خلال العطلة الصيفية، فقد تعاون القائمون على «عالم مدهش» مع عدد من الدوائر الحكومية لتنظيم ورش تعليمية وتثقيفية للصغار حول مواضيع الطبيعة والفضاء وعلوم الأحياء والحوسبة والثقافة الدولية، وغيرها الكثير.

مع كل هذه الأحداث والأنشطة المذهلة التي تجري في «عالم مدهش»، بادروا بزيارة الوجهة الترفيهية قبل الختام يوم الأحد المقبل لتعيشوا أجواء السعادة والمرح وصنع ذكريات لا تنسى مع أفراد العائلة.

وقد أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً صيفياً حافلاً بالبهجة والمرح في جميع أنحاء المدينة بمناسبة اليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي، في الفترة من 1 يوليو حتى 4 سبتمبر 2022. ويمكن الاطلاع على الأجندة الكاملة للفعاليات عبر الموقع الإلكتروني mydss.ae و@CelebrateDubai و@StyledbyDubai على منصات التواصل الاجتماعي.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك والشركاء الاستراتيجيين؛ مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا)، السيف، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مجموعة عبد الواحد الرستماني، بلوواترز، سيتي ووك، مركز دبي المالي العالمي، طيران الإمارات، إينوك، اتصالات، لا مير، ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، نخيل مول (ابن بطوطة مول، ذي بوينت، نخيل مول، سوق التنين 2)، ذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.

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