«سوق المرفأ» يحتفل بعام على إطلاقه أنشطة متنوعة حتى 17 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

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يحتفل «سوق المرفأ»، سوق البيع بالجملة على الواجهة البحرية في المدينة، بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسه بإقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية المتواصلة على مدار شهر كامل والتي تستمر لغاية 17 سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى عروض مجانية وهدايا يومية وإتاحة فرص للفوز بإقامة فندقية.

هل تتوق لتمضية عطلة ممتعة في دبي قبل نهاية فصل الصيف؟ فإن «سوق المرفأ» يمنح زواره الذين ينفقون 150 درهماً أو أكثر في أي من متاجر البيع بالتجزئة في السوق فرصة للفوز بـ62 إقامة فندقية مجانية. سيحظى الباحثون عن تمضية عطلة بفرصة الفوز بالسحب على إقامة ليلة فندقية رائعة بما في ذلك وجبة الفطور في «منتجع سنتارا ميراج دبي الشاطئي»، حيث يتم الإعلان عن اسمي فائزين كل يوم.

وقال معاذ عبدالقادر الريس، مدير عام «سوق المرفأ»: «لطالما تميّزت دولة الإمارات العربية المتحدة بكونها تمتلك إرثاً عريقاً في المجال التجاري، ومن هذا المنطلق بنينا رؤيتنا في «سوق المرفأ» لتكون مكمّلة لمكانة الدولة باعتبارها مركزاً تجارياً رائداً من خلال تعزيز موقعها المحوري والاستراتيجي. ومع احتفالنا بالذكرى السنوية الأولى، نحن نفخر بما حققه السوق عبر استقطابه لأكثر من 950 متجراً للبيع بالتجزئة من مختلف أنحاء المنطقة، كما استضاف العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة والفعاليات الثقافية لا تنسى على مدار عام كامل. نحن نتطلع إلى الارتقاء برحلة نجاح «سوق المرفأ» نحو آفاق أوسع والاستمرار في لعب دور في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري مرموق».

بإمكان أولئك الذين يتطلعون إلى التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع الاستمتاع بالهدايا والفعاليات والأنشطة المتميّزة من الساعة 5 عصراً ولغاية الساعة 10 ليلاً. ويحظى الزوار الذين ينفقون 100 درهم أو أكثر على فرصة ليكونوا من الفائزين المحظوظين بسلة بقيمة 250 درهماً تضم مجموعة من المنتجات الأكثر شهرة في هذه الوجهة، حيث يتم الإعلان عن اسم فائز جديد كل يوم.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه بإمكان المتسوقين تجربة حظهم عبر «بطاقات اكشط واربح» والفوز بقسيمة مقابل كل 50 درهماً يتم إنفاقها، وذلك عند إبراز إيصالاتهم في مكتب خدمة العملاء.

لقد تميّز العام الأول من عمر «سوق المرفأ» باستضافة مجموعة مليئة بالحيوية اشتملت على احتفالات وأنشطة ثقافية من مختلف الأنماط استقطبت عشرات الآلاف من الزوار من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. لقد تميز هذا السوق بالفعل بأنه متعدد الأوجه والنشاطات، ابتداءً من افتتاح «مجمع المتاحف» (Museum Hub)، وهو متحف متخصص يضم أثمن التحف والمشغولات اليدوية في البلاد، مروراً باستضافة فعاليات مثل «Pet Fair» و«Holi» و«سوق رمضان الليلي»، وصلاً إلى احتضانه بطولة «ريد بُل كار بارك درِفت» والمزيد.

ويُشار إلى أنه قد تم افتتاح أكثر من 950 متجراً في «سوق المرفأ» لغاية الآن، على أن ينضم إليها 200 متجر آخر قريباً، لبيع أنواع متنوعة من السلع والأدوات مثل السجاد ومستلزمات الإنارة والتوابل والأزياء والإلكترونيات وغيرها، بالإضافة إلى العديد من السلع التي تشتهر بها الأسواق التايلاندية والعجمية الأصلية. تبدأ أوقات العمل في «سوق المرفأ» من الساعة 12 ظهراً ولغاية الساعة 12 عند منتصف الليل من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة 2 فجراً يوم الجمعة، ومن الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 2 فجراً يوم السبت.

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